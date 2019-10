Primarul Nicolae Robu “a spălat”, din nou aerul Timișoarei. După ploaie

Primarul Nicolae Robu continuă să-i convingă pe timişoreni că oraşul este cu un aer curat şi prosper. Şi prezintă cifre minunate, ruşinându-i pe cei care lovesc cu noroi în imaginea oraşului. Numai că, domnul primar a uitat să menţioneze că între timp a trecut peste Timişoara o ploaie care a potolit particulele de praf.

“IATĂ CÂT DE “MARE” ESTE POLUAREA ÎN CENTRUL ORAŞULUI NOSTRU, LA O ORĂ DE VÂRF: ORA 8.00, ASTĂZI, 31.10.2019 !

Print screen-ul este de pe site-ul oficial de monitorizare a calităţii aerului al Ministerului Mediului, care foloseşte staţii parte a sistemului european de monitorizare a calităţii aerului. Indicele cel mai bun este 1, iar cel mai rău 6. Remarcaţi şi dv unde ne situăm, cât de bine fără ghilimele stăm, de fapt!

Se confirmă, astfel, ce am explicat eu acum câteva zile privind acel smog: el nu a fost un fenomen specific Timişoarei, ci s-a manifestat, aşa cum o face el întotdeauna, prin definiţie, pe o arie mult mai largă, cuprinzând, de exemplu, localităţi precum Carani, Nădlac, Oradea etc.

EU NU SUNT MULŢUMIT DE CALITATEA AERULUI ÎN ORAŞUL NOSTRU, ÎL VREAU ÎN PERMANENŢĂ FOARTE CURAT ŞI NU E AŞA!

Dar, e nedrept să ţinem departe de oraş turişti şi investitori, prin denaturări iresponsabile ale realităţii, prin apel la folosirea de măşti, comparaţii cu Beijing etc., doar ca joc politic! Realitatea este că trebuie să luăm în permanenţă măsuri pentru a avea un aer cât mai curat, dar şi că Timişoara este singurul oraş din România care a reuşit să se facă scos de pe lista de infringement a Comisiei Europene, coborând de la cca 45 de depăşiri de praguri pe an pe staţie, câte erau când am devenit eu primar, la 7.5 depăşiri de praguri pe an pe staţie (!!!), în condiţiile în care normele europene admit 35 de depăşiri!

Cine iubeşte oraşul e exigent cu el, dar nicidecum nu-l împroaşcă cu noroi!”, spune primarul Nicolae Robu.

