Primarul Nicolae Robu acuză Garda de Mediu că protejează poluatorii Timişoarei

Enervat că primăria a primit amenzi de la Garda de Mediu “politizată” pentru gunoaiele din oraş, edilul-şef Nicolae Robu cere aceleiaşi instituţii de mediu să răspundă oficial la adresele sale şi ale cetăţenilor şi să numească pe faţă cine sunt poluatorii oraşului, care creează disconfort oftalmic şi poate că afectează chiar şi sănătatea populaţiei din zonele respective.

“Vrem să ştim cine ne poluează. Încă aştept să ni se dezvăluie de Garda de Mediu cine poluează oraşul, pentru că are aparatură, are competenţe, prerogative legale şi obligaţia de a face aşa ceva. Vrem să ştim oficial cine ne poluează, nu părerea cetăţenilor, pentru că le-o cunosc şi coincide cu a lor. În ţara asta, o instituţie a statului român se teme să spună ceva negativ la adresa unei companii foarte importante dintr-o anumită ţară? Chiar acolo am ajuns? Şi nu este un singur poluator. O instituţie a statului român nu îşi permite să le nominalizeze?”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Edilul susţine că sunt în Timişoara vreo 3-4 poluatori, dar doi sunt cunoscuţi, iar împotriva unuia dintre aceştia au fost chiar proteste de stradă.

“Să ne spună că i-a notificat că produc poluare, că i-a amendat cu suma de, că le-a dat termen să ia măsuri, aşa cum se face. Niciodată în mandatul meu de primar de 7 ani nu s-a întâmplat aşa ceva. deşi eu cer insistent asta, ca reprezentant al cetăţenilor. Pentru ceea ce depinde de primărie, am luat măsuri pentru a avea aer mai bun în oraş. Am reabilitat şi extindem zona de spaţii verzi, dar nu sunt suficiente eforturile noastre, dacă alţii ne poluează degajând în atmosferă tot felul de substanţe urât mirositoare dacă nu cumva şi toxice. Nu sunt specialist să ştiu dacă sunt toxice, dar oamenilor le este teamă că sunt toxice. Mai ales în rândul celor peste 100 de mii de locuitori din zona respectivă (Pădurea Verde, Continental) trăiesc cu neliniştea că nu ştiu dacă nu le este afectată sănătatea de respectivele emanaţii. Sunt cel puţin două firme pe care eu le ştiu că poluează. Eu nu pot avea dovezi în acest sens, pentru că nu am nici aparatura, nici prerogativele legale să dau astfel de verdicte. Sunt suspiciuni faţă de 3-4 poluatori. M-am adresat Gărzii de Mediu local, dar voi sesiza şi Bucureştiul”, a explicat Nicolae Robu.

În urmă cu câţiva ani, locuitorii din zona Pădurea Verde au protestat de mai multe ori împotriva firmei Continental, pe care o arătau cu degetul că poluează şi aerul devine irespirabil.

