Primarul Nicolae Robu, cu votul în alb al consilierilor locali, a pus Primăria Timișoara preș la picioarele afaceriștilor de la Untold

Ședința Consiliului Local Timișoara din 21 septembrie, posibil ultima din acest mandat – primarul Nicolae Robu a spus că s-ar putea să mai stabilească una pentru această săptămână, fiind foarte mult de lucru – nu a decurs fără incidente. La început totul părea să decurgă bine, fiind stabilit și un record de prezență pentru perioada în care ședințele se desfășoară online. Au fost prezenți „aproape toți”, după cum a spus viceprimarul Dan Diaconu, dar cel mult 22 de consilieri au și votat, din totalul de 27 de consilieri, alți doi fiind conectați, dar nerăspunzând la „apel” când au fost nevoiți să își manifeste verbal opțiunea de vot.

„Și eu vreau să vă mulțumesc tuturor. Haideți să dovedim până în ultimul moment, și uite că așa facem, că reprezentăm un consiliu local responsabil care își face datoria față de oraș. Că ne-am mai ciondănit noi când și când, dar până la urmă este o realitate, proiectele au fost votate, cu anumite potihneli, dar toate au fost votate și asta este important. Apreciez foarte mult implicarea voastră”, a spus primarul Nicolae Robu.

În rest, până spre final, singurele probleme ale ședinței au fost atunci când nu toți consilierii primeau pe ecran opțiunile de vot, iar la proiecte era nevoie de o majoritate calificată, de 19 voturi. Acele momente au fost depășite prin vot verbal, nominal. Punctul care a ridicat discuții al 12-lea de pe lista de „suplimentare”, cel „privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara si UNTOLD S.R.L. în vederea realizării obiectivului de promovare a Municipiului Timișoara”.

Pe scurt, organizatorii festivalului Untold, a explicat Robu, s-au arătat interesați de a organiza un eveniment, distinct de cel de la Cluj-Napoca, și la Timișoara. Neexistând, însă, la acest moment o locație care să permită acest lucru, consiliul local ar urma să încheie protocolul cu UNTOLD S.R.L., prin care aceștia să vină cu propuneri pentru locație, primăria să facă amenajările, iar la final să poată fi organizate evenimente în locația respectivă. Cei de la Untold ar avea doar o perioadă, aleasă de ei, în care spațiul să le fie rezervat.

Discuțiile între Orza și Robu au pornit de la obligațiile pe care și le asumă primăria, în raport cu cele ale reprezentanților UNTOLD S.R.L. Orza a spus că nu ar fi corect ca un protocol să fie aprobat din moment ce încă nu s-a prezentat nicio perspectivă despre cum ar arăta acest festival, în timp ce Robu a insistat că municipalitatea ar chiar fi avantajată de această înțelegere. Pentru clarificări, prima dată, viceprimarul Dan Diaconu a citit cele mai importante părți din protocol, din moment ce, a remarcat Orza, consilierii nu primiseră anexele acestui proiect.

„Se poate remarca faptul că organizarea și derularea se fac în regim privat, rolul nostru este să pregătim locația, cu tot ce trebuie, dar o pregătim nu numai pentru festivalurile organizate de societatea Untold, ci acolo vom organiza ce festivaluri vrem noi, însă vom rezerva o perioadă de nu știu câte zile pe an, pentru pregătirea și desfășurarea festivalului care face obiectul acestui protocol. Că să nu ne apucăm să facem noi de capul nostru amenajările, mergem pe studiul de prefezabilitate pe care ni-l pun la dispoziție gratuit cei de la Untold, cu încrederea că așa cum au făcut lucruri bune peste tot și au dovedit priceperea în a amenaja locații pentru mari festivaluri, așa se va întâmpla și la noi. Noi nu plătim pentru asta, ci primim gratuit acest studiu, și apoi ne apucăm să amenajăm: aici o scenă, dincolo alta, mai mică, mai mare, aleile, locurile pentru grupurile electrogene, tot ce însemnă pregătirea unei locații.

Conceptul de festival (propus de organizatorii Untold – n.r.) va trebui să îl agreăm. Ei vor veni cu un concept, după ce îl vor elabora, dar nu muncesc la elaborarea conceptului dacă nu au un angajament din partea noastră că pregătim o locație”, a comentat Robu.

Lucrurile s-au încins după ce Lucian Căldăraru, consilier PNL, a propus ca în materialele de publicitate promise de UNTOLD S.R.L. să apară și sigla și denumirea Consiliului Local Timișoara. Robu a spus, însă, că ar încărca prea mult estetic și, oricum, „în mentalul colectiv, prin primărie înțelegem tot ce concură la activitatea primăriei, inclusiv toată activitatea deliberativă”. Deși, oarecum, și el de aceeași opinie cu Căldăraru, Orza a trecut la „discuțiile esențiale, pe subiect”. Cum o hotărâre nu era urgentă, el a propus amânarea punctului pentru ședința următoare. Robu, însă, a intervenit spunând „cu trei zile înainte de alegeri nu știu dacă vom mai avea un cvorum”.

„Nu am nicio problemă cu organizatorii de la Untold – felicitări pentru ce au realizat la Cluj – nu cred abordarea asta este OK, fair-play față de alți organizatori. Nu știu cine sunt acum. Noi, de fapt, nu semnăm un studiu de prefezabilitate, semnăm un angajament cu cineva care va face evenimente în Timișoara”.

În continuare, Robu a insistat pe ideea că organizatorii chiar ajută prin realizarea acelui studiu, fără să primească mai mult decât câteva zile, și acelea cu chirie plătită. În schimb, nici Orza nu s-a lăsat și a spus că i se pare prea mult orgoliu și lipsă de respect din partea organizatorilor să spună „Dați voi OK-ul prima oară, că venim noi cu propunerile după”. „Nu poți să vii doar cu brandul. În alte cazuri, da, accept, dar aici dați-mi voie să am orgoliu de timișorean și să nu accept”, a mai spus Orza. În replică, Robu a spus că mai mult se angajează, prin acest protocol, firma decât primăria.

Până la final, cei doi s-au certat pe aceeași idee: Robu a spus că cei de la UNTOLD S.R.L. nu pot veni cu un concept concret până nu există o locație și că, de fapt, până atunci, ei vor lucra pentru primărie, iar Orza că aceștia vor să primească acceptul Consiliului Local înainte de a veni cu un proiect concret, ceea ce ar putea să nu fie corect. „Noi suntem foarte buni pe o mulțime de lucruri, suntem locul I pe țară la o mulțime de lucruri, dar nu putem pretinde că suntem buricul universului, locul I la orice. La infrastructura pentru spectacole vom fi pe locul I în curând (…) vom fi, dar nu suntem” a spus Robu. Orza a propus un concurs de proiecte, dar primarul i-a replicat: „Dacă mergem pe principiul «de ce simplu, când se poate complicat?», sigur că putem să facem”.

Până la urmă, proiectul a fost aprobat, cu 15 voturi „pentru” și unul „împotrivă”. Ce presupune, de fapt, acest acord? „Cu scopul creșterii notorietății naționale și internaționale a Municipiului Timișoara ca destinație turistică și punct de atracție pentru vizitatori/turiști, în special în perioada desfășurării Festivalului, UNTOLD S.R.L. ne-a trimis o propunere de colaborare în vederea organizării unui eveniment cultural-artistic de renume național și internațional în Municipiul Timișoara, începând cu anul 2022”, se arată în raportul de specialitate. Deși în textul protocolului se arată că locația de desfășurare ar urma să fie Aerodromul Cioca, în ședința de consiliu nu s-a vehiculat niciun nume. De menționat și protocolul apărut pe site-ul primăriei este doar un draft, neapărând nici măcar date calendaristice, fiind trecute „[x]”-uri.

Primarul Robu este gata să arunce Timișoara în ”afacerea” Untold, iar majoritatea consilierilor locali i-au dat undă verde. Fără să știe măcar ce votează și fără să înțeleagă ce presupune organizarea unui asemenea festival.

Într-un interviu acordat anul trecut pentru economica.net, Edi Chereji, unul dintre organizatorii Untold, spunea: “Vin la noi primari din toată ţara că vor şi ei festival. Însă nu toţi sunt pregătiţi să ajute”. Probabil printre mulții primari invidioși pe succesul lui Emil Boc de la Cluj se află și Nicolae Robu. Care vrea să fie el primul la toate. În același interviu, șeful Untold, Bogdan Buta, a spus şi ce trebuie să facă un primări ca oraşul său să găzduiască un astfel de eveniment. “Uitaţi, Neversea merge, creşte. Dar mai are până să ajungă la nivelul Untold, care oricum nu poate fi replicat. Avem nişte pretenţii de la parteneri. Mergem să vedem cum e infrastructura. La Cluj am avut stadionul şi Sala Polivalentă. La Constanţa ne-au propus la fel. Însă noi vroiam plaja, marea. Acela e specificul acolo. Care consideraţi că sunt atuurile? Asta vorbim cu primarii. Le propunem noi dacă e nevoie. Bucureşti, Timişoara, Iaşi, dacă împărţim geografic. Stilul nostru e să implementăm corect un eveniment. Cine are impresia ca rezervă artişti şi e gata evenimentul, o să aibă numai surprize”.

Reprezentanţii Untold au ţinut să spună că cheltuielile lor nu s-ar închide dacă n-ar avea sprijinul autorităţilor. De exemplu, traficul către festival este prioritar pentru primărie. Închirierea stadionului şi a parcului în care se ţine festivalul este la preţ preferenţial. De asemenea, fiind un eveniment la care participă foarte mulţi oameni (spre 100.000 pe zi) paza şi protecţia e asigurată gratuit de autorităţi. De la poliţia locală, până la pompieri, salvare, jandarmi şi chiar trupe anti-tero.

65656

Comentarii

comentarii