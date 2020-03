Primarul Nicolae Robu închide sălile de sport și jocuri de noroc și sistează activitățile de yoga

Cu puțin timp înainte ca președintele Klaus Iohannis să anunțe că a decis să decreteze starea de urgență în România începând de săptămâna viitoare, primarul Timișoarei, Nicolae Robu anunța noi măsuri restrictive pentru combaterea epidemiei de COVID-19.

”În completarea Art. 1 al HOTĂRÂRII COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,

adoptată în ședința extraordinară din data de 11.03.2020, SE DISPUN URMĂTOARELE MĂSURI:

o) Se închid sălile de sport de întreținere

p) Se sistează cursurile de orice fel: dans, balet, limbi străine, etc.

q) Se sistează activitățile în grup de yoga

r) Se închid sălile de jocuri electronice, mecatronice, mecanice, electromecanice, etc.

s) Se impune ca în restaurante, baruri și la terase, distanța dintre mese să fie de cel puțin 2 m, este mesajul președintelui Comitetului Local Pentru Situații De Urgență, primar Nicolae Robu.

După ce președintele a anunțat că va institui starea de urgență, Robu le-a prezentat timișorenilor, pe pagina sa de facebook, cum este definită prin lege starea de urgență (OUG nr. 1/1999, L164/2019, L453/2004):

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

Starea de asediu si starea de urgenta privesc situatii de criza ce impun masuri exceptionale care se instituie in cazuri determinate de aparitia unor pericole grave la adresa apararii tarii si securitatii nationale, a democratiei constitutionale ori pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor unor dezastre.

Articolul 2

Starea de asediu reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, militara, economica, sociala si de alta natura aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacitatii de aparare a tarii la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninta suveranitatea, independenta, unitatea ori integritatea teritoriala a statului, in cazul instituirii starii de asediu se pot lua masuri exceptionale aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ-teritoriale.

Articolul 3

Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe intreg teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ-teritoriale care se instituie in urmatoarele situatii:

a) existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale;

b) iminenta producerii ori producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz, a urmarilor unor dezastre.

Articolul 3’

Starea de asediu si starea de urgenta pot fi instituite si mentinute numai in masura ceruta de situatiile care le determina si cu respectarea obligatiilor asumate de Romania potrivit dreptului international.

Articolul 3”

Pe durata starii de asediu si a starii de urgenta sunt interzise:

a) limitarea dreptului la viata, cu exceptia cazurilor cand decesul este rezultatul unor acte licite de razboi;

b) tortura si pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;

c) condamnarea pentru infractiuni neprevazute ca atare, potrivit dreptului national sau international;

d) restrangerea accesului liber la justitie.

Articolul 4

Pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, exercitiul unor drepturi si libertati fundamentale poate fi restrans, cu exceptia drepturilor omului si libertatilor fundamentale prevazute la art. 32, numai in masura in care situatia o cere si cu respectarea art. 53 din Constitutia Romaniei, republicata.

Articolul 5

Starea de asediu se poate institui pe o perioada de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenta, pe o perioada de cel mult 30 de zile.

Articolul 6

[Art. 6 din capitolul I a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 6. din Legea 453/2004]

Articolul 7

(1) La instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, unele atributii ale administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale trec in competenta autoritatilor militare si a altor autoritati publice, prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau de urgenta.

(2) Autoritatile civile ale administratiei publice continua exercitarea atributiilor care nu au fost transferate autoritatilor prevazute la alin. (1) si au obligatia de a acorda sprijin acestora.

Articolul 8

[Art. 8 din capitolul I a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 8. din Legea 453/2004]

Articolul 9

(1) Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, in actele normative conexe, precum si in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite.

(2) Conducatorii autoritatilor publice si administratorii operatorilor economici care asigura servicii de utilitate publica in domeniile energetic, sanatate, agricultura si alimentatie, alimentare cu apa, comunicatii si transporturi au obligatia de a asigura continuitatea furnizarii serviciilor esentiale pentru populatie si pentru fortele destinate apararii.

CAPITOLUL II: Procedura instituirii si incetarii starii de asediu si a starii de urgenta

Articolul 10

Starea de asediu sau starea de urgenta se instituie de Presedintele Romaniei prin decret, contrasemnat de primul – ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Articolul 11

Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta se aduce neintarziat la cunostinta populatiei prin mijloacele de comunicare in masa, impreuna cu masurile urgente de aplicare, care intra imediat in vigoare. Decretul se difuzeaza pe posturile de radio si de televiziune, in cel mult doua ore de la semnare, si este retransmis in mod repetat in primele 24 de ore de la instituirea starii de asediu sau de urgenta.

Articolul 12

In termen de cel mult 5 zile de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, Presedintele Romaniei solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate.

Articolul 13

In situatia in care Parlamentul nu incuviinteaza starea instituita, Presedintele Romaniei revoca de indata decretul, masurile dispuse incetandu-si aplicabilitatea.

Articolul 14

Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta trebuie sa prevada urmatoarele:

a) motivele care au impus instituirea starii;

b) zona In care se instituie;

c) perioada pentru care se instituie;

c1) masurile de prima urgenta care urmeaza a fi luate;

d) drepturile si libertatile fundamentale al caror exercitiu se restrange, in limitele prevederilor constitutionale si ale art. 4 din prezenta ordonanta de urgenta;

e) autoritatile militare si civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului si competentele acestora;

f) alte prevederi, daca se considera necesareI

Articolul 15

In functie de evolutia situatiilor de pericol, Presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun in conditiile prevederilor art. 5.

Articolul 16

(1) Incetarea starii de asediu sau de urgenta are loc la data stabilita in decretul de instituire sau in decretul de prelungire.

(2) In cazul inlaturarii situatiilor de pericol, inainte de expirarea termenului stabilit, incetarea aplicarii masurii exceptionale se dispune prin decret, cu incuviintarea prealabila a Parlamentului.

CAPITOLUL III: Competente si responsabilitati

Articolul 17

Coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decretul de instituire a starii de asediu revine, in principal, Ministerului Apararii Nationale.

Articolul 18

(1) In cazul instituirii starii de urgenta in temeiul art. 3 lit. a) , coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) In conditiile alin. (1) , Politia Comunitara poate fi militarizata, in totalitate sau numai in anumite unitati administrativ-teritoriale, desfasurandu-si activitatea in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) In cazul prevazut la art. 3 lit. a) , Ministerul Apararii Nationale sprijina fortele Ministerului Administratiei si Internelor, la cererea acestuia, in baza aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in limitele si conditiile stabilite de acesta.

(4) Fortele Ministerului Apararii Nationale pot acorda sprijin numai in misiuni pentru care au pregatirea si dotarea corespunzatoare.

Articolul 19

Pe durata starii de urgenta, instituita in temeiul art. 3 lit. b) , gestionarea masurilor dispuse revine Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, sub conducerea nemijlocita a ministrului administratiei si internelor si in coordonarea primului-ministru.

Articolul 20

Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a masurilor prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta, autoritatile militare, precum si celelalte autoritati publice prevazute la art. 7 alin. (1) au urmatoarele atributii si raspunderi:

a) sa intocmeasca planurile de actiune si planurile de ridicare graduala a capacitatii de lupta, in conformitate cu ordinele si instructiunile proprii;

b) s-a dispuna depunerea temporara, la organele de politie de pe raza judetului sau a municipiului Bucuresti, a armelor, munitiilor si materialelor explozive aflate asupra populatiei si sa procedeze la cautarea celor nedepuse in termenul stabilit, urmand ca la incetarea masurii exceptionale acestea sa fie inapoiate celor in drept sa le detina; sa dispuna inchiderea temporara a societatilor care comercializeaza arme si munitii si sa instituie paza acestora;

c) sa limiteze sau sa interzica circulatia vehiculelor sau a persoanelor in anumite zone ori intre anumite ore si sa elibereze, in cazuri justificate, permise de libera circulatie;

d) sa efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, cand acestea se impun;

e) sa efectueze razii;

f) sa exercite in mod exclusiv dreptul de a autoriza desfasurarea adunarilor publice,a manifestatiilor sau marsurilor;

g) sa evacueze din zona supusa regimului starii de asediu sau de urgenta persoanele a caror prezenta nu se justifica;

h) sa dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe directiile si in zonele stabilite si sa tina evidenta acestora;

i) sa protejeze informatiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass – media; informatiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenta, cu exceptia celor referitoare la dezastre, se dau publicitatii numai cu avizul autoritatilor militare; mijloacele de comunicare in masa, indiferent de natura si de forma de proprietate, sunt obligate sa transmita, cu prioritate, mesajele autoritatilor militare, la cererea acestora;

j) sa dispuna inchiderea temporara a unor statii de distribuire a carburantilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice;

k) sa suspende temporar aparitia sau difuzarea unor publicatii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;

l) sa asigure paza militara a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune si de televiziune publice, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national, precum si a obiectivelor de importanta deosebita pentru aparare, prin punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare; cand situatia impune, dispun oprirea temporara a alimentarii cu gaze, energie si apa potabila, dupa caz;

m ) sa dispuna rationalizarea alimentelor si a altor produse de stricta necesitate;

n) sa emita ordonante militare sau ordine, dupa caz;

o) sa interzica circulatia rutiera, feroviara, maritima, fluviala si aeriana pe diferite rute;

p) [Art. 20, litera P. din capitolul III a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 18. din Legea 453/2004]

Articolul 20’

In exercitarea atributiilor ce le revin pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, autoritatile prevazute la art. 7 alin. (1) pot emite ordonante militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii.

Articolul 21

(1) In functie de situatia operativa concreta, pe timpul starii de asediu sau al starii de urgenta, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii poate dispune ca unitatile militare din fortele destinate apararii sa fie trecute in trepte superioare ale capacitatii de lupta, potrivit planurilor intocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane si materiale, conform organizarii la razboi.

(2) Cheltuielile prilejuite de punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) se asigura de catre Guvernul Romaniei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia acestuia.

(3) In conditiile alin. (1) , institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale pot concentra rezervisti pentru instruire si indeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de munca pentru prestari de servicii in interes public.

Articolul 22

Pe timpul starii de asediu sau al starii de urgenta, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in limitele prevazute de legea sa organica, poate prelungi durata indeplinirii indatoririlor militare ale cetatenilor.

CAPITOLUL IV: Ordonante militare si ordine ale altor autoritati publice

Articolul 23

Ordonantele militare se emit in limitele stabilite prin decretul de instituire a masurii exceptionale, astfel:

1.pe durata starii de asediu:

a) de ministrul apararii nationale sau de seful Statului Major General, cand starea de asediu a fost instituita pe intregul teritoriu al tarii;

b) de comandantii de mari unitati in raza teritoriala pentru care au fost imputerniciti de seful Statului Major General, cand starea de asediu a fost instituita in anumite unitati administrativ-teritoriale;

2.pe durata starii de urgenta:

a) de ministrul administratiei si internelor sau de inlocuitorul de drept al acestuia, cand starea de urgenta a fost instituita pe intregul teritoriu al tarii;

b) de ofiterii imputerniciti de ministrul administratiei si internelor sau de inlocuitorii legali ai acestora, cand starea de urgenta a fost instituita in anumite unitati administrativ-teritoriale;

c) [Art. 23, punctul 2., litera C. din capitolul IV a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 25. din Legea 453/2004]

Articolul 23’

Pe durata starii de urgenta, conducatorii altor autoritati prevazute la art. 7 alin. (1) pot emite ordine sau pot imputernici persoane in acest sens.

Articolul 24

Ordonanta militara sau ordinul cuprinde:

a) titlul si numarul;

b) autoritatea emitenta;

c) baza legala a emiterii;

d) perioada de aplicare;

e) regulile si masurile speciale care se dispun in zona in care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgenta, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii acestora;

f) autoritatea abilitata sa asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor acesteia;

g) modul de aducere la cunostinta populatiei;

h) data, stampila si semnatura autoritatii emitente.

CAPITOLUL V: Masuri care se pot dispune pe durata starii de asediu

Articolul 25

(1) Pe durata starii de asediu se pot dispune urmatoarele masuri:

a) aplicarea planurilor de actiune specifice si de cooperare aprobate, precum si luarea altor masuri care se impun;

b) inchiderea frontierei de stat in intregime sau in zona in care a fost instituita starea de asediu, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care raman deschise, precum si a pazei si supravegherii frontierei pe toata lungimea sa;

c) amplificarea activitatilor de productie a operatorilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atributii in realizarea produselor cu destinatie militara, executa reparatii la unele categorii de tehnica militara sau asigura servicii pentru fortele destinate apararii, prin punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, in conditiile legii, si a Sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare;

d) organizarea si asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicatiilor, produselor, resurselor si infrastructurii pentru nevoile fortelor destinate apararii;

e) luarea masurilor pregatitoare specifice de catre autoritatile publice care au atributii la mobilizare si razboi;

f) intensificarea masurilor organizatorice si de pregatire pentru protectia civila;

f1) rechizitionarea de bunuri, potrivit legii;

g) [Art. 25, alin. (1) , litera G. din capitolul V a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 30. din Legea 453/2004]

h) [Art. 25, alin. (1) , litera H. din capitolul V a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 30. din Legea 453/2004]

(2) Arestarea persoanei retinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat.

CAPITOLUL VI: Masuri care se pot dispune pe durata starii de urgenta

Articolul 26

(1) Pe durata starii de urgenta, instituita in temeiul art. 3 lit. a) , se pot dispune urmatoarele:

a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale decretului de instituire;

b) organizarea si asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicatiilor, produselor, resurselor si infrastructurii pentru nevoile fortelor destinate apararii;

c) inchiderea frontierei de stat, in intregime sau in zona in care a fost instituita starea de urgenta, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care raman deschise, precum si supravegherea frontierei pe toata lungimea sa.

d) rechizitionarea de bunuri, potrivit legii.

(2) Pe durata starii de urgenta, instituita in temeiul art. 3 lit. b) , autoritatile si institutiile publice, operatorii economici si populatia sunt obligate sa respecte si sa aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum si masurile dispuse de autoritatile competente.

CAPITOLUL VII: Sanctiuni

Articolul 27

Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau a dispozitiilor ordonantelor militare ori a ordinelor emise pe timpul starii de asediu si al starii de urgenta atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Articolul 28

Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Articolul 29

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 28 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de ministrul apararii nationale sau, dupa caz, de ministrul administratiei si internelor.

Articolul 30

Contraventiilor prevazute la art. 28 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Articolul 31

[Art. 31 din capitolul VII a fost abrogat la 10-oct-2019 de Art. 1, punctul 11. din Legea 164/2019]

CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale

Articolul 32

Autoritatile militare si celelalte autoritati publice, carora le revin indatoriri in temeiul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, sa elaboreze planuri de cooperare si de actiune specifice, sa stabileasca fortele si mijloacele necesare punerii lor in aplicare si sa asigure cunoasterea de catre personalul din structurile subordonate a obligatiilor ce ii revin.

Articolul 33

Cercetarea si judecarea infractiunilor contra sigurantei statului si a infractiunilor contra pacii si omenirii, savarsite pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, intra in competenta parchetelor si instantelor civile sau militare, conform Codului de procedura penala.

Articolul 34

In termen de 60 de zile de la incetarea starii de asediu sau a starii de urgenta, Presedintele Romaniei prezinta Parlamentului o informare asupra evenimentelor care au determinat instituirea acestora, actiunile intreprinse si masurile necesare prevenirii unor astfel de situatii.

Articolul 35

[Art. 35 din capitolul VIII a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 40. din Legea 453/2004]

Articolul 36

[Art. 36 din capitolul VIII a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 40. din Legea 453/2004]

Articolul 37

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă orice dispoziţie contrară.

Comentarii

comentarii