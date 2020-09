Primarul PNL și un consilier local și coleg de partid din Moșnița Nouă, acuzați că a asfaltat un câmp pentru a crește prețul terenurilor din apropiere – Video

Primarul comunei Moșnița Nouă din județul Timiș, Florin Bucur (PNL), este acuzat de un candidat independent la alegerile locale că, împreună cu un consilier local și coleg de partid, au asfaltat un câmp pentru a crește prețul terenurilor din apropiere.

Candidatul independent la funcția de primar al comunei Moșnița Nouă, Gerald Simonis, a făcut dezvăluiri bombă, într-o postare pe Facebook și l-a acuzat pe consilierul local PNL Alexandru Proteasa, asociat în două firme de imobiliare, secretar al comisiei de urbanism și candidat la funcția de consilier județean, că împreună cu primarul din Moșnița Nouă au decis investițiile în comună în funcție de interesele lor imobiliare.

” În timp ce şapte din zece moşnișeni stau în noroaie, primarul Bucur propune asfaltări în câmp pentru un grup de interese controlat de Proteasa.

Au trecut două săptămâni de când am făcut această dezvăluire şocantă, iar atunci v-am promis documente şi dovezi. Am întârziat pentru că am vrut să documentez foarte bine acest subiect, spre a nu exista dubii.

Sper că nu ați crezut nicio secundă că am fraternizat cu mafia imobiliară liberală, care de ani de zile a transformat comuna Moșnița Nouă într-un poligon de încercare a celor mai dubioase metode de fraudare a banilor publici și de fentare a legii. Totul făcut pentru a-și crește conturile lor personale și în niciun caz pentru binele comunității. Am încercat să descâlcesc o parte din aceste mârșăvii și să vi le prezint cu probe pentru ca, în 27 septembrie când mergeți la vot, să știți care este realitatea.

Să le luăm pe rând:

După cum știți, consilierul local Alexandru Proteasa – preşedintele PNL Moşnita Nouă – este secretarul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Moșnița Nouă, dar și asociat/administrator în două firme de imobiliare: Moșnița Imobiliare SRL și Alex Real Estate 2016 SRL.

Exista o crasă incompatibilitate și un conflict major de interese, iar documentele și cele petrecute în ultimii ani dovedesc că este mai mult decât atât. Ați văzut cu toții cum a ”înflorit” asfaltul pe câmp, pe niște străzi care nu există decât pe hârtie, acolo nefiind acum ridicată nicio casă, pe străzile Andrada și Adriana. Asta în condițiile în care alte străzi învecinate, precum strada Monica sau strada Florentina sunt populate în proporție de 90% și locuitorii de aici trebuie să meargă în continuare pe drum de piatră.

De ce?

Pentru că interesele consilierului Proteasa si ale primarului Bucur sunt pe primul loc. ”Întâmplător”, firma Moșnița Imobiliare SRL este cea care a avut exclusivitate și a intermediat vânzările terenurilor din PUZ-ul care acum este înconjurat prin câmp de centura de străzi care urmează sa fie asfaltate. Nu este un secret că valoarea parcelelor creşte în momentul în care există deja utilități.

Și ce să vezi… surpriză! Unul dintre drumurile care urmează să fie asfaltate trece exact prin fața terenului de 820 metri pătrați din CF 422946 si a terenului de 745 metri pătrați din CF 422947, teren intravilan pentru funcțiuni complementare, după cum a fost aprobat în PUZ. Proprietara terenurilor respective, conform extraselor CF, este firma Alex Real Estate 2016 SRL, mai exact consilierul Proteasa ”pe persoană juridică”. După ce colegul său de partid, primarul Bucur, a decis să treacă asfaltul pe lângă parcela colegului său Proteasa, normal că nu i-a fost greu să arunce praf în ochii moșnițenilor care înoată în noroaie că vor asfalta și alte străzi. #sepoate este de fapt mesajul arogant că orice este posibil pentru ei, nu pentru plătitorii de taxe și impozite. “Interesul comunității” este o expresie folosită în bătaie de joc, pentru că de fapt se urmăresc propriile interese şi umplerea conturilor folosindu-se de administrația locală. Și ne dovedește lucrul acesta tot consilierul local Alexandru Proteasa: în februarie 2020 a întocmit un referat prin care a propus și s-a aprobat apoi în Consiliul Local o strategie de amenajare a centrului localității Moșnița Veche pentru modernizarea clădirilor, străzilor, iluminat public, spații verzi, coșuri de gunoi. Absolut normal și de aplaudat, chiar dacă lucrurile acestea ar fi trebuit să se întâmple de mult. Însă din nou surpriză: demersul consilierului Proteasa ascunde de fapt interesul investitorului Proteasa. Asta pentru că firma sa, Alex Real Estate 2016 SRL (deja v-ați obișnuit cu ea) cumpără jumătate din cei 2.000 de metri pătrați ai terenurilor din Cărțile Funciare 420630 și 420631. Cine se va bucura de creșterea valorii terenului în urma proiectului de modernizare propus de consilierul Proteasa? Desigur, omul de afaceri Proteasa. Binențeles, pentru că #sepoate orice în comuna noastră.

Publicată de Gerald Simonis pe Vineri, 11 septembrie 2020

Ba mai mult, consilierul Alexandru Proteasa, conform propriului raport de activitate, este cel care se ocupă de supravegherea modului în care se lucrează la viitorul plan urbanistic al comunei Moșnița Nouă. Un conflict de interese evident pe care nimeni nu vrea să-l vadă, deși este scandalos și sfidător, în condițiile în care Proteasa este acționar în cele două firme care se ocupă de imobiliare. Pentru că, în actuala administrație a comunei, orice #sepoate. Atunci când este vorba de interesele şi buzunarele lor.

Toate cele scrise sunt probate cu documente. Consider că a venit momentul să nu mai acceptăm asemenea lucruri. Nimeni nu este mai presus de lege și cred că, indiferent de culoare politică, oricare ales local care încalcă legea trebuie să dea socoteală. Nu mai merge cu jumătăți de măsură! Tăcerea noastră nu va face decât să le dea putere. Așa că vă cer tuturor să vorbiți despre cele scrise de mine, să dați share și, bineințeles, în 27 septembrie să mergeți la vot și să schimbați lucrurile. Pentru că mafiei îi este frică de lumina adevărului și de votul cetățeanului corect informat!”, a scris candidatul independent la Primăria Moșnița Nouă, Gerald Simonis.

Comentarii

comentarii