Primarul Robu nu este de acord ca masca să fie obligatorie în centrul Timișoarei

Masca de protecţie devine obligatorie şi în centrele pietonale ale oraşelor din judeţul Timiş, în urma deciziei Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiş, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice deschise, respectiv în piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții, autorități, societăți comerciale, stații transport public, pe peronul gărilor, în autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, în grădini de vară, la festivaluri publice și private, la evenimente culturale publice și private și manifestări publice, în pelerinaje, la ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni colective, în zonele de promenadă aglomerate și centrele pietonale ale orașelor, pe faleze (malurile râurilor).

Toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani au obligația să poarte mască de protecție, pentru a se evita astfel limitarea răspândirii infecţiei cu coronavirus.

Potrivit aceleiaşi hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiş, în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de şase persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, refuză însă să instituie obligativitatea purtării măștii în centrul orașului și în zona centrului istoric.

Primarul Timișoarei a explicat, în conferința din 18 august, ce decizie a fost aprobată în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, după ce, la nivel județean, s-a hotărât ca fiecare administrație locală să stabilească care sunt zonele deschise aglomerată. În centru nu va fi obligatorie masca, dar va fi pe malurile Begăi, între orele 17.00-21.00, în timpul săptămânii, și între 09.00-21.00, în zilele nelucrătoare.

„Situația nu este una pe care să o tratăm cu superficialitate, dar niciuna în care noi să avem motive de panică. Zonele de promenadă trebuie să fie lăsate spre bucuria oamenilor, atât cât acolo nu sunt întrunite condițiile medicale de transmitere a bolii. Se știe cum s-a definit noțiunea de «contact», ca ajungere a unor persoane să respire același aer, să mă exprim astfel, să fie distanță de 1,5 – 2 metri, noi socotim doi metri, să fim siguri”, a spus Robu.

Despre zona centrală, Robu a explicat: „Oamenii sunt în mișcare. Nu se staționează, se salută, eventual stau două minute, dar nu stau mult unul lângă altul astfel încât să se justifice”. În schimb, despre malurile Begăi, acesta consideră: „Pe malurile Begăi, pe ambele maluri, aleile nu sunt destul de late încât să nu se producă aglomerații. O parte din ceea ce s-a amenajat – și s-a amenajat foarte frumos, cât s-a permis – sunt piste. Ceea ce se permite pentru pietoni e foarte îngust. Când e vreme bună, pe care lumea stă, atunci, într-adevăr se ajunge și la aglomerație. În această logică, și având în vedere că situația medicală este de natura de să preocupe, dar nu să stârnească panică, am propus ceea ce am prezentat, iar membrii au votat. A fost o hotărâre adoptată în unanimitate”.

„Astfel, începând de astăzi, după ce publicăm pe site-ul primăriei hotărârea, aceasta intră in vigoare. Îi rog pe toți timișorenii să o respecte. Insiste pe faptul că fiecare trebuie să își poarte de grijă. Și astăzi, și aseară am fost în oraș, iar în toată această zonă centrală, unde sunt terase, lumea respectă regulile. Oamenii își petrec timpul liber, după ce au fost la muncă, alții sunt în concediu, dar au ales să stea aici, relaționează, empatizează, socializează – cum vreți să spuneți – civilizat, respectând normele. Terasiștii au dezinfectant, cei ce servesc sunt cu măști, nu am ce să le reproșez. Eu nu sunt organ de control, fac doar observații, dau recomandări. Așa sunt eu, știți, sunt cu ochii larg deschiși și prin lumea largă să văd ce pot reține și pozitiv, și negativ, să văd ce e de evitat”, a ținut să mai menționeze Robu.

Primarul este, pe de altă parte, nemulțumit de faptul că la controale apar prea multe „uniforme”. „Eu sunt un tip direct, îmi exprim public nemulțumirea că se merge cu așa de multă lume în uniformă în aceste controale. Înțeleg că fiecare instituție în care există uniformă trebuie să aibă doi reprezentați în controale, numai că eu consider că ar trebui să fie unul în uniformă și unul în civil. Te întrebi oare ce se întâmplă acolo… te pune pe gânduri prima imagine pe care o vezi. Vezi zece oameni în uniformă militărească, să spun așa, atunci când sunt lucruri grave. (…)Nu se întâmplă nimic violent! Să nu se supere nimeni pe mine. I-am spus de multă vreme domnului ministru de interne, prietenul și colegul meu de partid, Marcel Vela. Mi-a spus că va interveni, dar se merge după alte reguli, eu cred că nu e cel mai bun lucru că se face așa. Trebuie să îi respectăm pe cei care sunt de atât amar de vreme în zonele fierbinți, însă cred eu că ar fi mai potrivit să se procedeze așa cum am spus eu”, a mai spus Robu.

