Primele 400 bilete Super Early Bird la ROVINHUD Wine Show 2023 au fost epuizate

Primele 400 de bilete Super Early Bird, la cea de-a 8-a ediție ROVINHUD WINE SHOW au fost epuizate! Organizatorii anunță un nou pachet de bilete reduse, Early Bird, disponibil până în data de 8 noiembrie. În plus s-a lansat posibilitatea de a cumpăra pachete de grup, de 7 + 3 bilete gratuite pentru duminică, 12 noiembrie.

ROVINHUD WINE SHOW va avea loc în perioada 10 – 12 noiembrie, la Convention Center (lângă Hotel Timișoara) și va găzdui un salon de vinuri cu peste 30 de crame de top din țară, Ungaria, Republica Moldova și importatori, precum și o serie de masterclass-uri pentru cei care doresc să înțeleagă și mai bine vinul.

Evenimentul este organizat 100% de voluntari și are ca scop educarea publicului larg în privința consumului de vin de calitate și asigurarea a 1500 de ore de terapie pentru copii cu dizabilități.

Dacă în primele șapte ediții fondurile strânse s-au îndreptat către adulții cu dizabilități, anul acesta, datorită numeroaselor cazuri care au solicitat ajutorul Fundației ROVINHUD, s-a decis dedicarea întregii ediție pentru sprijinirea familiilor care au copii cu dizabilități și care luptă neobosit să le ofere o viață mai bună.

La ediția din acest an vor avea loc, pe lângă salonul cu degustare de vinuri și 11 masterclass-uri susținute de 3 masters of Wine și 7 experți internaționali. Printre ei se numără și proaspătul Master of Wine al Poloniei, Wojciech Bonkowski, dar și nume consacrate precum Elizabeth Gabay MW, cea mai recunoscută expertă în rosé din lume și Rod Smith MW, expertul care jurizează cele mai prestigioase concursuri de vin, din Londra până în Shanghai.

Mai multe detalii despre biletele Early Bird, program și pachete de grup, puteți afla pe www.rovinhud.ro.

