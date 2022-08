Producătorii agricoli locali din Piața Iosefin se tem că Primăria Timișoara vrea să îi elimine

Producătorii agricoli locali care își comercializează produsele pe terenul de lângă piața Iosefin din Timișoara au ajuns la disperare, fiindcă ei se tem că vor fi eliminați de pe piață de către primărie și Piețe SA, chiar în timpul campaniei agricole și vor rămâne cu marfa nevândută, să se strice, chiar în această criză alimentară care bate la ușă.

Ei funcționează pe principiul modern fără intermediari ”Farm to fork” (de la fermă la farfurie) cerut de administrația Uniunii Europene de la Bruxelles, de aceea ei ar trebui ca să fie ajutați de către administrația locală din Timișoara și să li se asigure un loc în piață și nicidecum eliminați.

Conflictul a pornit de la statutul terenului pe care ei își desfășoară activitatea. Oamenii spun că este privat, iar Primăria Timișoara nu are ce să se bage peste un privat. Oamenii mai cred că s-a declanșat și o luptă între partide pentru ciolan, iar ei sunt victime colaterale. Problema este că nimeni nu îl cunoaște pe proprietar.

Pe de altă parte, Primăria Timișoara, prin Piețe SA, susține că nu se mai poate continua cu această incertitudine și trebuie clarificată problema. Piața Iosefin este incompletă fără acel teren de aceea trebuie achiziționat de primărie și amenajat la condiții europene tot în folosul producătorilor agricoli.

Oamenii spun că ei își desfășoară acolo activitatea de 20 de ani, iar acum să fie izgoniți este revoltător. ”Primăria Timișoara vrea să ne scoată de pe acest teren, care este privat, nu al primăriei. Nu înțelegem ce treabă are primăria. Nu e locul lor. Am înțeles că e o luptă a intereselor dintre partide. Se bat cap în cap. Se luptă între ele. Au interese, iar noi, fermierii, care producem mâncarea cetățenilor, cădem victime colaterale și nevinovate. Primăria cere să aducem de la proprietar un document semnat că ne lasă să stăm pe terenul lui.

Noi de 20 de ani am cotizat la Piețe SA, care este societatea primăriei, cât am desfășurat activități aici, pe acest teren. Deci noi am plătit la primărie. Nu am stat pe gratis. Acum, de două luni nu ne mai lasă să plătim”, susțin oamenii.

Pentru ca situația să fie complicată și mai mult, fermierii se tem că, chiar dacă aduc de la proprietar document că sunt lăsați să stea acolo, Primăria Timișoara, prin Piețe SA, tot nu își va da acordul. Poliția Locală le-a dat amendă minimă de 200 de lei pentru a părăsi terenul. Următoarea amendă va fi 1.500 de lei, dacă nu vor părăsi locul. Nu poți să hăituiești așa pe fermierii care asigură hrana timișorenilor. De aceea, producătorii vor să li se asigure locuri unde să își vândă marfa, fiindcă tot cetățenii orașului au de câștigat, iar ei nu vor rămâne cu produsele să se strice.

”Dacă ne dau afară de aici, nu vom avea unde să ne vindem produsele, iar timișorenii se bucură că venim direct aici fără intermediari și le aducem hrană bună și proaspătă, la prețuri corecte, direct din fermă. Dorim ca autoritățile locale să ne asigure loc de vânzare, dacă vor să ne scoată de aici. Sunt foarte multe puncte de vânzare în Timișoara. Primăria ar trebui să sprijine fermierii că vin și asigură hrana orășeanului. Nu vom avea unde să ne vindem produsele agricole, dacă ne scot de aici. Sunt locuri în piețele Cârțan, Dacia, 700, Doina, în toate piețele ar trebui să fie spații.

Până acum, nu am deranjat pe nimeni, cum așa deodată i-a apucat. Nu se poate să ne dea afară, să nu ai unde să îți vinzi produsul. Aici a fost piață en-gros. Au fost tiruri, tarabe, loc de vânzare produse agroalimentare de toate felurile. Acum, de luna trecută, din iulie, primăria nu ne-a mai luat banii. Pe proprietar nici nu îl interesează acest subiect. Când îl va interesa, vine, pune lanț și închide. Fermierii vor ieși și gata. Deocamdată nu a venit nimeni să tragă un lanț aici că nu mai ai voie să stai. Logic este că de aici nu te poate scoate decât proprietarul, fiindcă terenul nu aparține primăriei, iar autoritățile locale nu ar trebui să se bage într-o chestiune privată.

Este clar: lupta este între partidele politice. E lupta pentru ciolan, să vorbim pe față. Au interesele lor, iar noi cădem victime. Nu se poate asta. Atunci, să ne asigure locuri de vânzarea produselor agricole. Un lucru simplu dorim: să ne desfășurăm activitatea normal, așa cum ne-am desfășurat-o de 20 de ani, fără să deranjăm pe nimeni. Acum spun că nu mai au voie să încaseze că e teren privat”, este mesajul producătorilor agricoli.

Ce spune Piețe SA?

Administrația Piețe SA susține că, în momentul acesta, nu taxează pe nimeni de acolo. Nu sunt abonamente, nu sunt contracte, dar nu vrea să elimine pe niciun fermier de pe piață, care își valorifică produsele agroalimentare.

Liviu Cocean, director general Piețe SA Timișoara, a explicat că acel teren se află într-o situație juridică incertă, că ar fi proprietar un cetățean străin, dar nu prea știe nimeni de el. De aceea, în momentul în care s-ar achiziționa terenul și ar fi dat în administrația Piețe SA, s-ar putea face multe activități acolo, chiar o zonă de vânzare a produselor agroalimentare la vrac, dat totul amenajament decent, civilizat și modern.

A fost informată Primăria Timișoara de acest obiectiv, care este și în interesul producătorilor, ca terenul să intre în posesia administrației locale, pentru a fi amenajat și dat în utilizare comercianților. Atunci ar fi alt interes. Acolo nu se pot face investiții și reparații acum.

”Piața Iosefin este incompletă fără acel teren. Dacă ar fi achiziționat de primărie acel teren toate problemele ar fi rezolvate. Acolo nu se mai poate continua așa. E normal să ai o zonă dedicată produselor agricole vrac.

Noi nu dorim să eliminăm pe nici un producător agricol de acolo. Nici nu se pune problema. El trebuie să vină cu o cerere la administrația pieței Iosefin, dacă identifică un loc chiar în Iosefin, sau dacă nu să depună cerere oriunde în altă piață din Timișoara. Eu sunt un mare susținător al producătorilor agricoli și al comercianților din piețe. Vrem să sprijinim producătorii și să facem zona piețelor mai atractivă, pentru ca să facem față competiției cu hypermarket-urile, iar cetățenii să vină cu drag să achiziționeze produsele expuse de fermierii producători. Ideea că ei vor fi eliminați este total falsă. Nu va fi eliminat nimeni de pe piață.

Dacă vor să activeze tot în piața Iosefin trebuie să meargă la administrația din Iosefin să depună o cerere. De fapt ei pot solicita un loc de la administrația oricărei piețe din Timișoara să ceară un loc, o tarabă, pentru a-și vinde produsele agroalimentare. Nimeni nu are interes să îi elimine de pe piață. Pot închiria chiar spații și boxe.

Noi ne străduim să îmbunătățim infrastructura pentru ei, nu să îi eliminăm. Terminăm de amenajat piața din Lipova și ne vom muta la piața Doina”, este mesajul lui Liviu Cocean, director general Piețe SA, joi, 4 august 2022.

Ce doresc fermierii?

”Noi dorim să rămânem aici, fiindcă nu deranjăm pe nimeni, iar primăria nu ar trebui să intervină într-o chestiune privată, pe un teren privat. Exact acum vor să ne gonească, în toiul campaniei agricole. E un atac direct asupra fermierilor cinstiți care pun hrana orășenilor în farfurie. Până în data de 10 august, ne-a dat termen poliția locală. Am vorbit și cu un avocat. A zis că e ilegal ce fac autoritățile cu noi. Aici e și parcare. Toți vin și își parchează mașinile aici. Nimeni nu se ia de această problemă. Numai pe noi, fermierii, ne văd. E incredibil! Imediat va veni producția de varză și cartofi . Unde o vom vinde?”, se întreabă fermierii.

