Producții bune la grâu, în Timiș

În ceea ce privește culturile de toamnă, cerealele păioase, nu au fost probleme deosebite, în agricultura din județul Timiș, de aceea au ieșit producții bune, în 2022.

5.900 kg pe ha, în medie la grâu

La grâu, recoltatul s-a încheiat cu o medie de 5.900 kg la ha, de pe cele 136.500 de ha. Au fost fermieri care au scos și 7.000 – 8.000 kg la ha. De ce totuși au ieșit aceste rezultate bune, în condițiile climatice dificile din acest an? Simona Jurcă, directorul adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Timiș, a explicat: ”În primul rând, fermierii au știut să aplice la timp tehnologiile și tratamentele corecte de cultură. Au fost și ploile care au venit și au ajutat mult în prima parte a anului și au favorizat dezvoltarea cerealelor păioase. Apoi, precipitațiile au fost tot mai firave, dar totuși au ajutat grâul și răpița să ajungă cu bine la final. În Timiș, nu am avut probleme la culturile de toamnă. În schimb, avem probleme la culturile de primăvară – porumb și floarea soarelui – din cauza secetei. Suntem în proces de evaluare!” În Timiș, au fost 3.144 de ha cu triticale cu o producție medie de 3.800 kg la ha, orzul a fost recoltat de pe 17.549 de ha și au ieșit 4.800 kg în medie, rapița a fost recoltată de pe 19.500 ha și s-a obținut o producție medie de 3.100 kg la ha.

Când vom avea irigații în Timiș

Simona Jurcă este de părere că fără apă nu se mai poate face deloc agricultură, dat fiind dezastrul din 2022. După cum au afirmat specialiștii din domeniul meteorologiei, seceta din acest an e nimic față de ce se preconizează că va veni în următorii ani. Un lucru e clar: apa e un element vital și agricultura nu va mai putea funcționa normal sau nu va mai funcționa deloc fără apă. De aceea este nevoie de dezvoltarea unui sistem eficient de irigații în agricultură. Se pare că prin PNRR nu mai avem șanse, dar s-a pus la dispoziție acea suma de un miliard și jumătate de euro pentru implementarea unei rețele de irigații. După cum a spus domnul ministru, documentația pe care vor trebui să o depună fermierii pentru a accesa banii va fi foarte simplificată. ”Aici mai apare o problemă: facem sistem de irigații, dar de unde luăm apă? Să spunem că în Timiș avem două surse destul de importante: râurile Bega și Timiș, dar ce facem cu județele unde nu există nimic? Specialiștii de la ANIF trebuie să vină cu soluții. Cert este că așa cum a este anul acesta situația nu mai poate merge sub nicio formă, în următorii ani. Vedem prea bine cât suferă culturile în agricultura din România, fiindcă nu există irigații. Nu avem apă. Totuși mai există o șansă: cercetarea să între serios în joc și să creeze soiuri și hibrizi rezistenți cu adevărat la secetă. Trendul este să dezvoltăm agricultură ecologică, dar și acolo îți trebuie apă și irigații. Acum se încearcă montarea panourilor fotovoltaice e foarte bine și așa”, a concluzionat Simona Jurcă. În Comloș, la ha, au ieșit și 7 tone la grâu și 3,5 tone la rapiță. De asemenea, fermierii din zona Liebling, au reușit să obțină 6-7 tone la grâu și 2 -3 tone la rapiță, la Foeni și Giulvăz, 6 – 7 tone, la grâu, 4 tone la rapiță. Aceste producții sunt într-un an sărac în precipitații. “La grâu e bine. Lumea este mulțumită la păioase. Pe de altă parte, și prețurile sunt acceptabile. Anul acesta nimeni nu o să iasă în pierdere la cereale păioase. Dacă nu vom putea să dezvoltăm un sistem amplu de irigații, nu vom mai putea să facem agricultură în viitor, dat fiind că verile vor fi tot mai fierbinți și secetoase. Nu te mai poți baza pe precipitațiile căzute în urmă cu doi – trei ani sau de la un an la altul, fiindcă sunt tot mai rare și în cantități mici. S-a schimbat clima, iar agricultură a devenit o loterie: dacă plouă, facem producție, dacă nu, nu!”, este de părere directorul DAJ Timiș, Codruț Ancheș.

