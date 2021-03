Profesorii din Timiș sunt invitați la Conferința Europeană pentru Educație 2021

Profesorii din Timiș sunt invitați, sâmbătă 6 martie, de la 11.30, la conferința europeană din domeniul educației, dedicată studiului și practicii inteligenței emoționale Școala FDVDR – Europe Online Education Conference.

Evenimentul se desfășoară online și este dedicat profesorilor, educatorilor, specialiștilor în educație, dar si părinților interesați de dezvoltarea inteligenței emoționale în domeniul educațional. Participarea la conferință este gratuită.

Experți din Europa vor prezenta rolul acestor practici de inteligență socio-emoțională în domeniul educațional, studii de caz și exemple de bune practici în învățarea socio-emoțională.

Învățarea socio-emotionala (SEL) oferă contextul de care este nevoie pentru a produce o schimbare reală în educație. Acest tip de educație are un impact benefic nu doar în managementul clasei și în calitatea învățării, ci pe parcursul întregii vieți.

Conferința Europeană pentru Educație este organizată de Six Seconds, cea mai mare organizație non-profit, dedicată studiului și practicii inteligenței emoționale în educație și business. Six Seconds are birouri și reprezentanți în 25 de țări și membri în 160 țări.

Pentru înscrieri accesați link-ul de mai jos: https://events.6seconds.org/event/MjE2Mg==

Comentarii

comentarii