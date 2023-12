Profesorii LA PAS fac educație pentru schimbare la Timișoara: consum responsabil și alimentație sănătoasă, modă sustenabilă și grădini în școli

Peste 130 de activități educaționale de dezvoltare durabilă, concentrate pe teme de actualitate legate de consumul responsabil de alimente și haine, hrană sănătoasă și grădinărit urban, peste 900 de elevi implicați în aceste acțiuni, alături de sute de părinți și bunici, și un nucleu de profesori care inspiră – sunt rezultatele Programului LA PAS / Slowing Down, implementat de Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, pe parcursul anului 2023. Este vorba de componenta educațională a acestui program – „Educație pentru schimbare”, la care au participat cu proiecte individuale 14 profesori din municipiul Timișoara.

Dascălii au coordonat proiecte în nouă unități de învățământ prin Programul LA PAS: Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”, Liceul Tehnologic „Azur”, Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon”, Liceul Teoretic „Bartók Béla”, Școala Gimnazială nr. 12 și Școala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” din Timișoara.

Proiectele implementate au abordat diferite tematici: au fost șase demersuri de promovare a consumului responsabil de alimente, trei de promovare a consumului responsabil cu accent pe moda sustenabilă, patru demersuri de promovare a alimentației sănătoase și unul de grădinărit urban&educațional.

Astfel, elevii au gătit sănătos și responsabil în școli și acasă, și-au analizat obiceiurile de consum, au vizitat producători locali, au plantat legume, fructe sau plante aromatice în sălile de clasă și în curtea școlilor, au cules plante de ceai, au reciclat uleiul alimentar uzat, au cusut și au reparat sau și-au personalizat hainele vechi.

Mai mult, profesorii coordonatori au implicat în activități și alte cadre didactice din școlile în care predau și au inspirat și dascăli din alte unități școlare, care au organizat acțiuni similare: Colegiul Național Bănățean, Colegiul Național C.D. Loga, Școala Gimnazială nr. 27, Școala Gimnazială nr. 16 și Școala Gimnazială „Dimitrie Leonida”. Per total, au fost 50 de profesori implicați în activități educaționale, în 14 unități de învățământ din Timișoara, și un total de peste 900 de elevi beneficiari, de la copii din primele clase de școală la adolescenți.

„Experiența Programului LA PAS din ultimii ani ne arată că educația pentru dezvoltare durabilă este un proces de durată, fiind nevoie de formarea sau schimbarea de comportamente, fie că vorbim de felul în care ne alimentăm, de modul în care ne îmbrăcăm sau de relația noastră cu mediul înconjurător etc. În general, procesele de schimbare nu sunt plăcute sau ușor de realizat. Știm acest lucru și am susținut dezvoltarea în Timișoara a unei comunități de învățare și practică, în care profesorii învață unii de la alții, schimbă idei, își consolidează valori. Și, nu în ultimul rând, nu se simt singuri în acest proces. Totodată, am facilitat contexte în care școlile să cunoască inițiative valoroase din comunitate, din domeniul economiei circulare, economiei sociale, agriculturii durabile, reducerii risipei alimentare, etc. Credem că această rețea de învățare și practica colaborărilor dezvoltate reprezintă unele dintre cele mai importante moșteniri ale programului nostru educațional”, declară Mihaela Vețan, manager Programul LA PAS / Slowing Down.

Proiectele educaționale implementate pe parcursul anului 2023 au fost: „Cultivăm și savurăm, din grădină învățăm”, „TEXTIL-MAGIA” – modă sustenabilă vs. modă de consum, „Căpșuniada” – Ziua consumului de fructe, „Bucătărașii creativi”, Reciclarea uleiului alimentar uzat, „Reciclează creativ!”, BE GOOD – FAIR FOOD, Grădinărit urban în curtea școlii, Ceai din plai, „Rețete vechi cu aer nou”, „Sunt responsabil pentru alegerile mele! Sunt ceea ce mănânc!”, Cofetăria sustenabilă, Borcanul anti-risipă și Re-dress cu succes!

Profesorii și elevii au ieșit din cadrul instituțional și s-au implicat inclusiv în organizarea de ateliere educaționale în cadrul Festivalului LA PAS: Festival de gastronomie artizanală, ediția 2023, care s-a desfășurat în perioada 13-15 octombrie la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” Timișoara. Au fost 35 de elevi implicați în organizarea unui număr de 7 ateliere, incluse în Festivalul LA PAS.

Dezvoltat în contextul „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, Programul LA PAS / Slowing Down a fost finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte.

