Profesorul Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timișoara, printre liderii mondiali în știința datelor

Revista CDO Magazine a anunțat lista din 2022 a liderilor academici în domeniul științei datelor. Profesorul Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timișoara, este singurul reprezentant al unei universități din România inclus în această listă care include 76 de nume în 2022 și este prezentată în ordinea alfabetică a prenumelor.

Revista CDO Magazine a fost creată pe baza simpozionului anual CDO and Information Quality Symposium (MIT CDOIQ), organizat de MIT School of Management, în parteneriat cu International Society of Chief Data Officers (isCDO) și ComSpark. Revista oferă informații privind managementul și analiza datelor considerate ca nucleu al erei digitale.

Potrivit organizatorilor topului, în actuala eră digitală, știința datelor a apărut ca o disciplină importantă. Odată cu apariția domeniului, numărul mentorilor și liderilor din sector a crescut. Acești lideri academici remarcabili deschid drumul cu date inovatoare și concepte bazate pe analize. Își folosesc abilitățile pentru a oferi valoare semnificativă și rezultate din lumea reală. Acești lideri academici excepționali inspiră următoarea generație de oameni de știință ai datelor și, mai important, își fac timp să colaboreze, să ofere îndrumări și să transmită informațiile obținute și experiența academică.

„Suntem mândri să le prezentăm realizările și sperăm să fim un catalizator pentru avansarea perspectivelor în domeniile de știința datelor prin promovarea acestor lideri academici pe scena mondială prin Leading Academic Data Leaders in 2022”, precizează organzatorii topului care poate accesa la adresa: https://www.cdomagazine.tech/cdo_magazine/topics/news/cdo-magazine-announces-its-2022-list-of-leading-academic-data-leaders/article_e674d960-8074-11ec-bd5a-77d2eb8cbad5.html.

În top mai sunt prezenți doi români, însă stabiliți în SUA: Ion Stoica, membru de onoare al Academiei Române, profesor la UC Berkeley Computer Science Department, și Matei Zaharia, profesor de informatică la Stanford University. Cei doi sunt co-fondatorii companiei americane Databricks, o companie IT americană creată în 2013, cu o valoare de piață de 38 de miliarde de dolari.

Profesorul Radu-Emil Precup, în prezent directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității Politehnica Timișoara, este unul dintre specialiștii recunoscuți la nivel mondial. În 2015, prof.dr.ing. Radu-Emil Precup a fost desemnat cel mai bun din lume în domeniul automaticii. Mai mult, rezultatele obținute de el și de echipa sa au dus și Universitatea Politehnica Timișoara pe locul I în clasamentul Scopus.

Radu-Emil Precup se ocupă cu studiul și reabilitarea unor structuri și echipamente capabile să asigure conducerea sistemelor fără intervenție umană. Echipa pe care o conduce a publicat, în perioada 2010 – 2014, 122 de articole în domeniul automaticii, pe ramura controllers, control și tuning, iar scrierile lor au fost citate în alte aproximativ 500 de lucrări din întreaga lume.

Prof. dr. ing. Radu-Emil Precup, a fost ales, în 2018, membru corespondent al Academiei Române, Secția de Știința și Tehnologia Informației.

În 2020, Universitatea Politehnica Timișoara a fost clasată ca fiind cea mai bună universitate din România, în Topul celor mai bune universități cu programe de studiu în domeniul informaticii, calculatoarelor și electronicii. În clasamentul publicat de Guide2Research, Universitatea Politehnica Timișoara este reprezentă de doi prestigioși cercetători în domeniu, cu o valoare totală a indexului Hirsch de 89 și un total de 254 de publicații DBLP prof.univ.dr.ing. Radu-Emil Precup fiind unul dintre aceștia, alături de prof.dr.ing. Ștefan Preitl.

