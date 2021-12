Proiectul autostrăzii Timișoara – Belgrad nu mai poate suferi sincope. Vicepreședintele CJ Timiș vrea colaborare cu CNAIR

Palatul Administrativ de la Timișoara a fost vineri gazda unei întâlniri între reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și ai Search Corporation, cu cei ai Consiliului Județean Timiș, ai autorităților timișorene și ai primăriilor din comunele pe unde va trece traseul autostrăzii. CNAIR a prezentat o analiză multicriterială de traseu a Autostrăzii A9, Timișoara – Moravița.

”Prima variantă a traseului anunțat în luna martie a acestui an, de către domnul ministru de atunci, a fost modificată semnificativ astfel încât să fie luate în considerare construcțiile deja existente, PUZ-urile aprobate și nevoile comunităților afectate de autostradă. Am semnalat în primăvară că traseul respectiv trece prin sufrageriile locuitorilor din Moșnița și Bucovăț și am cerut proiectantului de la București să se deplaseze în teren, deoarece un traseu de autostradă nu poate fi făcut din birou, cu Google Maps. Astăzi, am ridicat altă problemă: modul în care CNAIR se coordonează cu Consiliul Județean Timiș în ceea ce privește traseul viitoarei autostrăzi. Instituția, al cărei vicepreședinte sunt, pe lângă interesul de a armoniza deciziile care privesc județul, are lucrări de infrastructură în derulare și atribuții legale. Tot CJ Timiș va elibera și certificatul de urbanism, astfel că este important să eficientizăm comunicarea și să corectăm împreună anumite aspecte de pe traseu, atunci când trebuie, nu când este prea târziu”, a anunțat Proteasa.

Eliminarea sincopelor … administrative va duce la accelerarea proiectului, aflat deja în întârziere.

”Sunt conștient că traseul și întreg proiectul au fost afectate de întârzieri, însă tocmai de aceea nu ne mai permitem sincope în comunicare. Nu sunt de acord ca lucruri atât de importante să fie stabilite în grabă. Autostrada este un proiect major, iar Consiliul Județean Timiș poate și va contribui în continuare la ajustarea strategică a traseului.

În cadrul întâlnirii de astăzi, pe traseul prezentat, și-au exprimat punctele de vedere Primăria Timișoara, Primăria Moșnița, Primăria Giroc și Primăria Bucovăț. Am punctat și noi, Consiliul Județean, prin arhitectul șef, prin observațiile mele și ale vicepreședintelui Cristian Moș. Sunt convins că, împreună, în perioada imediat următoare, vom ajunge la un consens care să permită trecerea traseului final prin Comisia tehnico-economică a CNAIR și înaintarea proiectului, pentru a vedea mișcare și pe teren, nu doar în acte”, a mai menționat vicele CJT.

