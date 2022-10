Proiectul CONNECT: sesiuni de networking și ateliere pentru ucraineni și localnici

Centrul cultural FABER, împreună cu compania Helixconnect Europe, organizează, în perioada 26 octombrie – 13 noiembrie, proiectul CONNECT, Community for Timișoara, un proiect adresat localnicilor și ucrainenilor refugiați în Timișoara, care se axează pe apartenența la oraș și oportunitățile de creare și finanțare a unei afaceri locale.

Proiectul se va desfășura în două etape. Prima etapă sunt atelierele City Sound Walks, în perioada 26 – 28 octombrie, ateliere axate pe o plimbare sonoră prin oraș, care explorează Timișoara prin sunet. În mod colectiv, participanții vor folosi înregistrările audio adunate pentru a reflecta și a crea o nouă hartă a orașului. Atelierele culminează cu un eveniment în care publicul poate explora această nouă hartă colectivă și originile sale sonore, pe 30 octombrie, la FABER. Evenimentul va găzdui și o discuție moderată de Teodora Borghoff, membră a echipei curatoriale Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, expertă în implicare comunitară și incluziune socială. Vom vorbi despre identitate, apartenența la oraș și oportunitățile de a crea și finanța inițiative sociale. Atelierele vor fi conduse de Jack Bardwell (Marea Britanie, 1990), un artist și designer cu sediul în Rotterdam, a cărui activitate se concentrează pe crearea de spații de colaborare și consolidarea scenelor și comunităților culturale. Vă invităm să vă înscrieți la unul dintre ateliere aici https://bit.ly/3T94d3u. Atelierele sunt gratuite, dar numărul de participanți este limitat la 10 persoane per atelier – îndeamnă organizatorii.

Programul atelierelor este următorul: 26, 27, 28 octombrie, de la ora 14.00 până la 18.00 și 30 octombrie – eveniment public, de la ora 16.00 până la 20.00. A doua etapă a proiectului, My network is my nest, reprezintă 4 sesiuni de discuții și ateliere pe teme legate de dezvoltarea unei rețele profesionale și demararea unei afaceri sau a unei asociații în Timișoara și România. Atât lista speakerilor invitați, cât și programul și formularele de înscriere pentru fiecare eveniment, vor fi făcute publice începând cu săptămâna aceasta. Accesul la sesiuni este gratuit, însă limitat la 20 de locuri per sesiune. Evenimentele fac parte din proiectul CONNECT, Community for Timisoara, organizat de Helixconnect Europe și FABER, și susținut de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), organism al Uniunii Europene. Mai multe detalii despre evenimentele din cadrul proiectului, puteți găsi pe pagina de Facebook Faber.community și pe site-ul oficial FABER.

