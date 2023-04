Protopopul Zaharia Pereş a adus bucurie de Florii pentru 100 de copii din Timişoara

Sărbătoarea Floriilor a adus bucurie pentru 100 de copii din Timişoara, cărora protopopul Zaharia Pereş le-a oferit treninguri şi dulciuri, dar cea mai emoţionantă prezenţă în biserica Dacia din oraş a fost cea a Elenei, o fetiţă de cinci luni, adusă pe lume la îndemnul preotului, care a încurajat-o pe mama acesteia să păstreze pruncul, promiţându-i că va avea grijă de îmbrăcămintea micuţei până la împlinirea vârstei de 20 de ani.

Părintele Zaharia Pereş i-a găsit şi o naşă, binecunoscuta interpretă de muzică populară şi manager al Centrului de Cultură şi Artă din Timişoara, Liliana Laichici, dornică să o boteze pe fetiţă.

“Mama a fost bătută de tatăl fetiţei, care a vrut ca aceasta să avorteze. Eu i-am spus că îi vom cumpăra hainele până va creşte mare, la 20 de ani, iar naşă i-am găsit-o pe Liliana Laichici. Biserica a salvat-o, mama a avut încredere că va fi ajutată. Rolul nostru, al bisericii, este esenţial: salvează suflete şi înnobilează oameni”, a declarat, pentru AGERPRES, părintele Zaharia Pereş.

Protopopul Timişoarei i-a obişnuit deja pe copiii care provin din familii nevoiaşe să primească daruri de sărbători şi nu numai. La începutul anului şcolar, când Inspectoratul Şcolar încă nu avea lista cu elevii îndreptăţiţi să primească un ghiozdan de la stat, părintele a pus în spatele a 100 de copii câte un ghiozdan complet echipat cu rechizitele necesare, pentru ca învăţăceii să nu meargă cu cărţile în plasă la şcoală. Apoi, de Sfântul Nicolae, părintele Zaharia Pereş le-a dat copiilor 100 de perechi de ghete noi, din piele de cea mai bună calitate. Acum, copiii cu vârste între opt ani şi 15 ani au primit treninguri.

Prin gesturile sale, protopopul Pereş doreşte să creeze o emulaţie în rândul copiilor de azi, pentru ca atunci când vor fi mari, să nu uite să le aducă şi ei, altora, bucurii.

“Am dorit să aducem acea pată de culoare din perioada postului şi să încercăm să schiţăm un zâmbet pe chipul copiilor care vor cânta, asemeni copiilor din Ierusalim, ‘Osana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!’. Am împletit astfel cuvântul cu partea cea bună a faptei şi am pregătit 100 de treninguri pentru băieţi şi fete între 8 ani şi 15 ani. Sunt copii din tot oraşul, care au sesizat că rolul preotului nu este doar acela de a predica, ci şi acela de a duce cuvântul în faptă, iar noi aici încercăm tocmai acest lucru. Înainte de începerea anului şcolar am oferit 100 de ghiozdane pentru copiii din familii defavorizate. De Sfântul Nicolae am dăruit 100 de perechi de ghete noi din piele. Biserica oferă cea mai mare parte financiară pentru aceste lucruri, cealaltă parte fiind oferită de sponsori. Poate, prin acest mic exemplu, am putea creiona în sufletul şi în mintea copiilor de azi un gând pentru viitor, iar când vor ajunge mari şi vor avea posibilităţi materiale mai substanţiale, când vor conduce societăţi comerciale şi vor ajunge oameni importanţi în societate, îşi vor aminti că prima pereche de pantofi de piele sau că primul trening bun de Paşti au fost de la biserică. Credem că aşa cum noi le aducem azi un zâmbet, le vor aduce şi ei altor copii, la vremea respectivă”, a detaliat părintele Zaharia Pereş.

Printre cei care au primit treninguri sunt şi unii care provin din familii cu câte 10 copii, iar mamele şi bunicile lor ne-au declarat că vor folosi aceste echipamente nu doar pentru orele de sport, ci şi ca îmbrăcăminte zilnică şi uniformă şcolară, pentru că nu au alte haine.

