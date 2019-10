Proxenet din Prahova, ridicat de mascați dintr-un sat din Timiș

Un barbat de 37 de ani a fost luat pe sus, miercuri, de trupele speciale ale IPJ Timis. Barbatul, de loc din Campina, judetul Prahova, se ascundea in localitatea Luncanii de Sus, comuna Tomesti. Politistii au primit informatii ca individul, extrem de periculos, era cautat de autoritatile italiene fiind acuzat de proxenetism. Barbatul nu a opus rezistenta si a fost introdus in arestul IPJ Timis. In cel mai scurt timp, judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara vor decide daca barbatul va fi extradat autoritatilor din Italia. Localnicii au declarat pentru Lugoj Info.ro ca infractorul lucra la o casa de vacanta in localitatea de la poalele muntilor Poiana Rusca.

