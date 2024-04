PSD și PNL au ultimele negocieri pentru listele de consilieri și locurile de primari din Timiș

În aceste zile se stabilește componența finală a listelor de candidați comuni la posturile de consilieri locali și de primari trimiși la luptă în localitățile timișene de PSD și PNL. Dar, nu e vorba de candidați ”unici”, subliniază liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, ci doar de negocieri între filialele locale ale partidelor. Un lucru e sigur, Timișoara va avea un viceprimar de la PSD, iar la CJT va fi un vicepreședinte de la PNL.

”Aceste două partide, contrar a ceea ce încearcă să spună adversarii noștri, sunt două partide democratice, două partide care au lăsat libertate organizațiilor locale să decidă dacă doresc sau îmi doresc alianțe. Prin urmare, localitățile în care primari liberali s-au înțeles cu organizațiile social-democrate sau primari PSD-iști s-au înțeles cu organizațiile liberale și au hotărât că fac o listă comună, au o candidatură cum sau susțin candidații, au putut s-o facă. Cei care au dorit din tot din adinsul să candideze au avut libertatea s-o fac. Prin urmare, nu cunosc tensiune la care vă referiți. Am avut o întâlnire a Consiliului Politic Județean săptămâna aceasta și atmosfera a fost una relaxată și relaxantă, dar fiindcă suntem mobilizați cu toții pentru că urmează niște alegeri pe care le vom trata cu seriozitate, nu cu aroganță, nu cu superioritatea a două partide mari care se unesc și au un scor foarte mare”, spune Simonis.

La Timișoara și Timiș va fi câte un viceprimar și vicepreședinte de la partidul ”opus” celui de unde provine primarul și președintele. Dacă va exista și majoritatea necesară, iar liderul PSD este convins că așa va fi.

”Urmează ca zilele viitoare să definitivăm și această discuție. Evident, plecăm de la următorul aspect: ambele partide vor avea câte un viceprimar și câte un vicepreședinte la consiliul județean, în condițiile în care vom avea majoritatea necesară să facem asta. Suntem extrem de încrezători că vom reuși asta, dar vom trata, așa cum vă spuneam, cu responsabilitate. Vom aborda cu responsabilitate această campanie electorală”, a mai declarat Simonis.

El nu concepe să nu câștige șefia CJ Timiș.

”Discutăm despre ce ar face, ce am face, ce n-am face. În primul rând, că avem toată încrederea că vom câștiga alegerile”, a spus Simonis, întrebat ce va face dacă nu va câștiga alegerile.

Liderul social-democrat se întreabă de ce restul partidelor spun că prietenia PSD – PNL vrea puterea absolută, în condițiile în care alegerile sunt o competiție în care dorești să câștigi.

”Suntem încrezători că această alianță va câștiga alegerile. Așa cum vă spuneam, asta ne propunem. Asta e o altă prostie pe care o repetă cei doi adversari ai noștri. PSD-ul vrea să câștige ambele poziții, toată puterea, citez, păi, să-mi spună și mie, Fritz și Nica, cine vrea să piardă, dacă noi suntem acuzați că vrem să câștigăm ambele poziție, înțeleg că ei nu vor să câștige ambele poziții. Când te implici într-o campanie electorală și te înscrii într-o competiție electorală, vrei să o câștigi. E adevărat, trebuie să vrea și oamenii”, conform social-democratului.

Conform acestuia, în aceste zile se negociază ultimele detalii legate de liste, iar PSD va avea candidat propriu sau candidat susținut în 70 de localități, la funcția de primar.

Comentarii

comentarii