PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

–Teren în suprafață de 300 mp înscris în CF nr. 30131, având nr. cad. 3824/3/1/1-Borlova, categoria de folosință altele. Accesul la teren se face din DJ 608A. – Telescaun, construcție specială pentru transportul persoanelor pe o pantă generală de cca. 25%, înscrisă în CF 30131, având nr. cad. C1-3824/3/1/1. Clădrea stației inferioare are sală de plecare, sală de așteptare, birou, casă de bilete, grup sanitar, o cameră tip locuință, o cameră de greutăți și magazie. Clădrea stației superioare are sală de plecare, casă de bilete, grup sanitar și o cameră de greutăți și magazie. Este de tip monocablu cu 134 de scaune, având o lungime a traseului de 3.492 m, altitudinea stației inferioare este de 773 m, altitudinea stației superioare de 1531 m, diferența de nivel maximă este de 799 m, iar viteza de 1,5 – 2 m/s. Anul PIF 1976, ultumele lucrări de reparații și renovări fiind efectuate în anul 2008. Amplasamentul este branșat la curent electric monofazic și trifazic, are apă curentă, canalizare, centrală pe lemne.

1.159.700 lei (aprox. 249.300 eur)