Radu Grumeza, la 91 de ani. Film dedicat decanului de vârstă al arhitecților din Timișoara

Filiala teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România a realizat al patrulea film din ciclul „Portret vertical – arhitecți în memoria orașului”. După Mihai Botescu, Vasile Oprișan și Radu Radoslav, a venit rândul decanului de vârstă al arhitecților din Timișoara, Radu Grumeza, care are 91 de ani. A fost arhitect șef al Timișoarei între 1959-1962 și al județului Timiș între 1968 și 1985.

Documentarul nu mai pune accent pe clădiri ori edificii, ci se axează pe viața arhitectului. Vasile Bogdan, unul din realizatorii seriei, spune că a avut în persoana lui Grumeza o veritabilă istorie orală.

„Până acuma am vorbit de arhitecți, de creațiile lor, de clădiri, de edificiile lor. Dar acum este vorba de un om care a făptuit în viața lui o activitate ingrată. Era arhitectul șef al județului și el trebuia să apere punctul de vedere al arhitecților în fața organelor de partid, dar și invers, să impună din partea organelor de partid o anumită conduită arhitecților. Și iată că el a trăit niște momente foarte interesante și până la urmă a reușit să izbândească. Povestea este îmbinată cu o dragoste superbă pe care acesta o are cu soția lui, Silvia Grumeza, din păcate decedată, care a fost tot arhitectă. Ei doi și-au unit destinele sub forma dăruirii acestei arhitecturi timișorene”, a spus Vasile Bogdan.

Radu Grumeza povestește în film despre cum puteau arhitecții să-și ducă la bun sfârșit proiectele, în ciuda vicisitudinii epocii, cum a încercat să salveze patrimoniul istoric al orașului de dorințele liderilor comuniști de a distruge tot ce e vechi.

„În spatele hotelului Timișoara era un spațiu liber, dar exista și o clădire cu parter și etaj, de pe vremea imperiului. Primul secretar al regiunii face o convocare și spune că trebuie să dărâmăm clădirea veche și să facem un proiect de locuințe, în stilul blocurilor sovietice. M-am ridicat și am spus că nu e bine să facem asta. Pentru că e totuși centrul orașului. Pe urmă m-au luat la prelucrat, cum de am îndrăznit eu să spun că nu e bine ce spune secretarul general al partidului. Am avut multe din astea”, a spus Radu Grumeza.

Filmul vorbește și despe soția lui Radu Grumeza, arhitecta Silvia Grumeza, care a decedat în 2019. De numele ei se leagă, printre altele, Parcul Botanic din Timișoara.

„Doamna Silvia Grumeza este autoarea Parcului Botanic. Și-a dedicat aproape întreaga carieră acestei meserii, între 1972-1989 a lucrat în continu la proiectele sale. A făcut foarte multă muncă voluntară. Ea este responsabilă și de păstrarea malurilor înverzite ale Begăi, pentru că se dorea o soluție ca și la București, cu Dâmbovița, care este betonată și transformată într-un fel de canal. Silvia Grumeza proiecta, iar soțul ei, din poziția pe care o avea ca arhitect șef, o ajuta să își ducă la bun sfârșit proiectele”, a declarat regizorul Grațian Gâldău.

Următoarele două episoade din seria „Portret vertical – arhitecți în memoria orașului” îi vor avea ca actori principali pe arhitecții Hans Fackelmann și Vlad Gaivoronschi.

