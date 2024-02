Rareș Bogdan: ”Kremlinul a înţeles că România este o miză colosală şi investeşte masiv în coruperea minţilor alegătorilor şi în încercarea de destabilizare a României”

”Kremlinul a înţeles că România este o miză colosală şi investeşte masiv în coruperea minţilor alegătorilor şi în încercarea de destabilizare a României”, a spus europarlamentarul PNL Rareş Bogdan miercuri, în plenul Parlamentului European. El a dat însă asigurări că românii „vor rămâne europeni prin excelenţă”.

”Am avut privilegiul de a asculta, alături de dumneavoastră, analiza si viziunea unui adevărat Om de Stat, dl. Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei in ultimii 9 ani, votat de 2 ori de aproape 7 milioane de români. Ati ascultat discursului unui om cu vocație europeană despre Europa si constructia europeana. Nu este un simplu discurs! Aceasta este România, distinsi colegi! Cea mai importantă țară pentru asigurarea securității UE la Marea Neagra si tara care are 650 de km de granita cu Ucraina!

In Romania au primit adapost peste 7 milioane de ucraineni, femei, bătrâni și copii fugind din calea razboiului in ultimii doi ani. Romanii nu și-au blocat nici un moment granitele, nici nu i-au privit cu ostilitate pe cei care cautat sa-si salveze vietile lor si ale copiilor. Dimpotrivă, la nivel institutional, in frunte cu presedintele Iohannis si la nivel uman, fiecare roman si-a deschis inima si casa in fata refugiatilor. Nu suntem nici cei mai bogati din Europa si nici cei mai ajutati din Europa. Dar avem un cult strămoșesc pentru ospitalitate și ajutor.

Aceasta este România! O țară sinceră, deși este cea mai atacată țară din UE în războiul informațional dus de un dictator împotriva civilizației occidentale. Kremlinul a înțeles ca România este o miză colosală și investește masiv în coruperea minților alegătorilor si in incercarea de destabilizare a Romaniei si dinamitarea din interior a Uniunii Europeană. A valorilor civilizației occidentale. Va asigur insa ca romanii vor ramane europeni prin excelenta, iar Președintele Iohannis va garanta pana in ultima zi a mandatului său acest lucru. Aceasta este România! Țara cu cel mai mare potențial energetic din Uniunea Europeană si de ale cărei investiții, finanțate și din bani europeni, nu puțini, dar nu destui !!! va depinde în mare măsură independența energetică a Europei.

Presedintele Iohannis, așa cum v-ati convins, este un sef de stat echilibrat si rational, profund european. Așa cum mi-aș dori să vad si alți sefi de stat. În special în zonele vecine Romaniei.

Este un presedinte care a echilibrat intr-un mod admirabil interesul tarii sale, fără a afecta interesul Europei in regiune. A trecut vremea individualitatilor si a ogoliilor. Viitorul va demonstra ca echilibrul castiga fortei si nesabuintei.

In tara mea exista un cantec, cantat prima data la 1859. Se numeste Hora Unirii iar versurile sunt asa:

Unde-i unul nu-i putere/ La nevoi si la durere/Unde-s doi puterea creste/Si dusmanul nu sporeste

Hora Unirii in aceasta perioada complicata si plina de provocari de securitate poate fi adoptata ca mesaj, ca un adevarat imn al Europei actuale.

Pentru Romania, in istoria sa, principalul pericol a venit intotdeauna dinspre Est nu dinspre Vest asa cum au incercat comunistii si acum populistii si extremistii sa manipuleze. Românii, acum peste 500 de ani, l-a blocat pe Mehmmed Cuceritorul să transforme Europa creștină în pașalâc. Aceasta este România: țara care și-a asumat rolul de garant al frontierei estice a UE, și odată cu acest rol, și riscuri enorme. Și am o veste: țara mea nu se află în Schengen, din motive rușinoase pentru solidaritatea europeană. Luati aminte! Istoria ne invata ca jumatatile de masura nasc rani de nevindecat! Aceasta este Romania, tara cu solul cel mai curat din Uniunea Europeana, cu cel mai mare procent de paduri raportat la suprafata, tara care poate hrani nu doar 22 de milioane de romani ci alti 100 de milioane de europeni, daca este ajutata si sprijinita. Romania joaca un rol strategic la Marea Neagra, mai ales in actualul context de securitate. Ce poate sa faca mai mult UE la Marea Neagra, pe langa implicarea NATO? Acesta este intrebarea la care as dori sa meditati iar domnul presedinte Iohannis sa imi raspunda. Dumnezeu să binecuvânteze România și Europa”, a spus Rareș Bogdan.

