Reabilitatea clădirii Filarmonicii Banatul se face fără fațadele de sticlă

Extensiile din sticlă ale faţadelor laterale concepute de proiectant pentru modernizarea clădirii Filarmonicii Banatul din Timişoara trebuie să dispară. Este decizia Comisiei de monumente. Pentru că nu vrea litigii, iar anul 2021 bate la uşă, municipalitatea se conformează, dar devizul trebuie schimbat şi aprobat de aleşii locali.

Ca de obicei în astfel de situații, discursul primarului Nicolae Robu s-a schimbat față de cel de acum câteva luni.

“Avem nevoie de avizul final de la Monumente. Eu nu am discutat (cu cei de la Monumente, n.r.). Părerea mea din start faţă de proiect cam corespundea, după cum am fost informat de aparatul de specialitate din primărie, cu părerea celor de la Monumente. La părţile laterale nu îmi plăcea cum s-a gândit o anumită dezvoltare. Eu aş fi agreat acea parte de sticlă de la intrare, pentru că aduce un plus de funcţionalitate considerabil. Am fost informat că cei de la Monumente au avut anumite reţineri şi faţă de partea de sticlă din mijloc, dar asta nu au respins-o. În schimb, la părţile laterale (din sticlă, n.r.) au fost categoric împotrivă, dar categoric, împotrivă am fost şi ei când am văzut proiectul, fără să ştiu poziţia lor. Am gândit cam la fel”, spunea, în luna iulie, Nicolae Robu.

Acum primarul explică altceva: “Conform avizului dat de Comisia de monumente, se poate merge înainte cu acest proiect, dar fără partea de sticlă pe care a propus-o proiectantul. Eliminarea acelei părţi presupune refacerea devizelor. Joi am avut o întâlnire cu proiectanţii cărora le-am cerut să lucreze în weekend şi cel târziu marţi să ne prezinte documentaţia pe care să o aprobăm în CLT astfel încât să putem face amendamente la OUG privind Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, care a fost introdusă în parlament pe procedura de validare în parlament şi transformare în lege”..

Săptămâna viitoare intră în comisii în parlament şi CLT trebuie să aibă amendamentele făcute cel târziu miercuri. “Deîndată ce vom avea şedinţa şi vom aproba, o vom ruga şi pe doamna prefect să ne ajute cu înregistrarea hotărârii şi vom transmite imediat la parlament propunerile de amendament şi sunt convins că toţi parlamentarii de Timiş vor susţine amendamentele noastre”, a adăugat edilul.

Clădirea Filarmonicii va intra în lucrări de modernizare, iar grădina de vară, din curtea interioară, va fi transformată într-un spaţiu funcţional pe parcursul întregului an, urmând să fie acoperită cu copertină mobilă. În grădina de vară va fi amenajată şi o cafenea.

