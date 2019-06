Red Bull Racing Can ia startul la Timisoara, marti, 31 mai, in fata Cantinei Poli, incepand cu ora 13.00. 20 de echipe din Timisoara vor participa la cursa de masini radio-comandate. Cea mai rapida si cel mai interesant design vor castiga… un loc in finala nationala.

Campionul national si directorul tehnic vor merge in finala chiar la Milton Keynes, in Anglia, acolo unde isi are rezidenta adevarata echipa de Formula 1, Red Bull Racing, unde se vor mai intrece cu alti participanti din 25 de tari in finala mondiala Red Bull Racing Can. Seria de evenimente RED BULL RACING CAN are loc in mai multe orase, nu numai din Romania, ci si din lume. Pana la 20 de participanti se pot lua la intrecere intr-o adevarata cursa de masini. Cu… masini radio-comandate unice! Caii putere de sub „capota” vor contribui la atingerea unei viteze considerabile, cat sa faci cateva drifturi in curbe. Sa pilotezi cu ajutorul unei telecomenzi, de la distanta este o adevarata provocare. Si… sa nu mai vorbim de distractie. Pentru a da dovada de fair play, sasiul tuturor masinilor va fi acelasi. Insa „caroseria”, aerodinamica si mai ales design-ul vor face diferenta. Si aici intra in rol si can-ul despre care va povesteam mai sus. Pentru ca atunci cand vine vorba de scor in aceasta competitie, can-ul va face diferenta. Caroseria, aerodinamica si design-ul pot fi facute doar din can-uri de Red Bull. Acel spoiler din spatele masinii nu este doar pe post de prindere, ci este un element de diferentiere, la fel ca si la alte detalii tehnice de design sau mici trucuri ingineresti.

Cele 20 de echipe participante sunt:

*Piratii Ninja (Mihai Adrian, Lazar Andrei)

*Furia Rosie-Albastra (Cristi Belu, Banciu Roxana)

*Vettel Racing Team (Cret Horea, Sime Vlad)

*Nova (Dumitru Ion Timbota, Crisan Alexandru Gabriel)

*Skull Team (Alina Maria Gherasim, Mingiuc Bogdan Andrei)

*F.O.C.A. (Pirvu Alexandru, Popescu Ionut)

*VTEC Power (Radu Georoceanu, Liviu Raul Badescu)

*GoldStar (Cristian Sabau, Sabau Gabriel Alexandru)

*MnM (Alexandru Margoi, Mitoi Madalin-Alexandru)

*Wacky Racers (Adrian Balan, …………..)

*Road Runner (Florin Cotoranu, Dorian Stiopu)

*Bull’s Eye (Dan Malaescu, Mircea Malaescu)

*Flaming Bunny (Vasile Ionut Moraru, Marcu Alexandru Eugen)

*The Prototype (Attila Domokos, Gall Zsolt)

*noinusuntemursi.ro (Sicoe Andrei, Vicol Vlad Cristian)

*DizainBull (Salagean Sergiu, Petrean Claudiu)

*Pinguinii Violeti (Catalin Mitru, Onica Andrei)

*Energy Engineers (Andrei Daia, Bosancu Andrei)

*Fast Two (Danciu Stefan-Claudiu, Birda Aurel Claudiu)

*H@twheels (Paul Birsan, Ciprian Bogdan)

