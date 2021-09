Reșița Film Festival 2021 – mare succes la public

Cea de-a treia ediție Reșița Film Festival (3-5 septembrie), curatoriată de echipa TIFF, a fost un real succes de public, aplauzele de la sfârșitul fiecărei proiecții fiind cel mai bun barometru pentru echipa de organizare.

Cele 11 filme din program au atras reșițeni de toate vârstele în toate cele trei locații propuse de organizatori: Palatul Cultural, Parcul Tricolorului și Centrul Civic.

Pentru prima oară, Reșița Film Festival s-a desfășurat în 3 locații, atât în interior, cât și în exterior. Programul bogat a cuprins 10 filme artistice și un documentar cu fotografii și imagini spectaculoase despre România sălbatică, o idee a fotografului Dan Dinu în colaborare cu WWF (World Wide Fund for Nature), realizat cu sprijinul RNP Romsilva și implementat împreună cu Administrațiile Parcurilor Naturale și Naționale. Documentarul a fost foarte bine primit de publicul prezent la proiecția din Centrul Civic.

În premieră națională, Reșița Film Festival a prezentat în încheierea evenimentului un documentar cu imagini de arhivă din colecțiile private ale cinecluburilor, filmate în anii `80, realizat de Andrei Bărbărău, cel care a înființat Muzeul Cineastului Amator don Reșița. Colajul este făcut din materiale selectate din aceste filme pe peliculă, transformate digital cu sprijinul Banat TV.

Un alt mare succes la publicul reșițean a avut filmul Complet necunoscuți, adaptarea românească a celebrului Perfetti Sconosciuti, regizorul (Octavian Strunilă) fiind prezent la proiecția din Centrul Civic al orașului. „Veniți la filme, spuneți mai departe ceea ce vedeți, pentru că un oraș crește și prin produsele culturale de calitate pe care le oferă locuitorilor lui. Mă bucur foarte mult că sunt aici, că ați venit în număr mare să vedeți filmul și sper să mă întorc anul viitor pentru o ediție mai mare a festivalului, cu un film nou pe care să-l prezint în fața dumneavoastră”, a spus Octavian Strunilă înaintea filmului, într-un dialog cu cei prezenți.

„Sunt bucuros că TIFF a acceptat invitația de a se implica, începând cu 2021, în organizarea Reșița Film Festival. Am intrat, astfel, într-un cerc select al orașelor în care TIFF e prezent, alături de Cluj-Napoca, Oradea sau Sibiu, iar asta arată cu adevărat creșterea dimensiunii culturale în orașul nostru”, a adăugat și Ioan Popa sâmbătă seara.

„La TIFF adunăm cele mai noi filme ale anului și încercăm să le aducem în fața publicului. Am venit anul acesta la Reșița cu multe filme românești pentru că a fost un an bogat din acest punct de vedere și am avut de unde alege. Încercăm să ținem publicul aproape de cinema, aproape de filmul românesc, și sper ca, în timp, publicul din Reșița să învețe să iubească filmul prezentat pe ecran de cinema din ce în ce mai mult.”

Reșița Film Festival a fost organizat de Primăria Reșița în colaborare cu Festivalul de Film Transilvania (TIFF) și se înscrie în seria de evenimente „250 de ani de foc nestins la Reșița”. Mai multe detalii se găsesc pe paginile Primăria Reșița și Deschide Reșița.

