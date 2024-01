Revolta Maiei Morgenstern. Teatrul Evreiesc nu a primit aviz să joace la Timișoara spectacolul Sidy Thal

Sidy Thal, spectacolul despre atentatul terorist din 1938 de la Timișoara, era programat să se joace de patru ori în preajma Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Primele două reprezentanții erau programate în zilele de 26 și 27 ianuarie, pe scena Teatrului Evreiesc din București, iar următoarele în 30 și 31 ianuarie, în Sala Teatrului German din Timișoara.

Spectacolul Sidy Thal, o producție scrisă de Thomas Perle și Clemens Bechtel, o coproducție a Teatrului German din Timișoara și Teatrul Evreiesc din capitală, este în percol să nu se mai joace la Timișoara.

După spectacolul de vineri seara, actrița Maia Morgenstern, directorul Teatrului Evreiesc, a postat pe Facebook un mesaj în care susține teatrul condus de ea nu a primit aviz să plece la Timișoara!

”Scriu în acest moment sub imperiul unor sentimentele puternice, deși, recunosc, contradictorii. Iată despre ce este vorba: Anul trecut am realizat, împreună cu Teatrul German de Stat din Timișoara un spectacol – Sidy Thal. Acest proiect cultural, realizat în regim de coproducție cu TGS, a însemnat pentru instituțiile noastre un moment istoric. Prin însăși tematica spectacolului (atentatul legionar/terorist din anul 1938), prin felul în care teatrele noastre și-au unit “forțele”(resursele umane, creativitatea, resursele materiale), prin mesajul transmis publicului – din Timișoara, dar și din București, prin abordarea cu mult curaj și demnitate a unei pagini dureroase a istoriei recente, în anul în care Timișoara a fost desemnată capitală culturală europeană, din reacțiile oamenilor, din comentarii, ei bine, ținând cont de toate acestea, consider că nu exagerez deloc atunci când spun: Sidy Thal reprezintă un moment istoric. Sau o pagină de istorie și aducere aminte. Un pios omagiu adus victimelor terorismului. Un act reparator, poate.

Anul 2023 s-a încheiat. Am considerat, de comun acord cu domnul director al Teatrului German de Stat din Timișoara, domnul Lucian Varșăndan, că este mai mult decât important să continuăm colaborarea noastră, astfel încât “Sidy Thal” să se joace în continuare. La București și la Timișoara. Am stabilit detaliile, în calitate de conducători ai instituțiilor publice de cultură. Astfel, fiecare teatru își va asigura deplasarea (transport, cazare) participanților. Este vorba doar despre actori, fiecare teatru are decorul său (identic). Aici se cuvine a recunoaște, conform datelor/ documentelor financiar- contabile, că TGST a făcut eforturi uriașe pentru a duce la îndeplinire curajosul proiect/ spectacol în regim de coproducție”, susține Maia Morgenstern.

În luna ianuarie a fost programat spectacolul Sidy Thal în preajma datelor de 26- 31 ianuarie (Comemorarea Victimelor Pogromului de la București) și 27 ianuarie (Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului) la București. Apoi, imediat chiar, spectacolul urmează să se joace la Timișoara, tot în această perspectivă, cu același mesaj: Comemorarea Victimelor Holocaustului.

”Mesajul (educațional, dacă mi se îngăduie) emoționant, tulburător, sincer, dureros este, practic, un apel la conștientizare. La rațiune, la pace. La înțelegere. La asumare. Este o datorie de onoare. Ei bine, am primit aviz negativ. Nu avem voie să mergem (noi, cei de la TES) să jucăm la Timișoara. Sunt copleșită de durere. Mă simt neputincioasă. Simt că Teatrului Evreiesc de Stat din București i se face o mare nedreptate. Din păcate nu este o premieră, fie ea nefericită. O situație identică, un răspuns similar a fost primit cu prilejul unei deplasări la Brad și Deva cu spectacolul Rude pierdute. Și tot coproducție. Să iertați tonul patetic, sunt sub imperiul emoțiilor. Negative”, a spus Maia Morgenstern.

Primaria București, finanțatorul Teatrului Evreiesc, nu a acordat avizul, dar lucrurile se mai pot schimba zilele viitoare. Maia Morgenstern susține că a plătit deja biletele de avion pentru actori, cât și cazarea, din fondurile Teatrului Evreiesc.

