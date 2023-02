Revoltător! Spectacolul ”O scrisoare pierdută”, jucat la lumina lanternelor pe scena Teatrului Național din Timișoara – video

Situație revoltătoare la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. O pană de curent, survenită joi seara, în zona centrală a orașului, a făcut ca spectacolul ”O scrisoare pierdută” să se desfășoare la lumina lanternelor telefoanelor din public.

”Show must go on! Spectacolul O scrisoare pierdută pe scena Teatrului Național din Timișoara a rămas pe întuneric aseară.

Enel lasă mare parte din Timișoara în beznă. Publicul aprinde lanternele telefoanelor și spectacolul a putut continua până la finalul primei părți. Își aduce cineva aminte cum era înainte de 1989? Astăzi, în continuare, când statul stinge lumina, publicul o aprinde”, au transmis reprezentanții Teatrului Național Timișoara, pe pagina de facebook a instituției.

Chiar în anul în care Timișoara deține titlul de Capitală Culturală Europeană, Enel a lăsat pe întuneric zeci de mii de timișoreni, localuri și instituții publice din centul orașului.

