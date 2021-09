Revoluția de la Timișoara din Decembrie 1989 adusă în actualitate cu sprijin german

Vineri, 24 septembrie 2021, Asociația Memorialului Revoluției a organizat vernisajul expoziției Revoluția de la Timișoara din 15-22 Decembrie 1989, la sediul de pe strada Oituz nr.2B nr.3-5.

Expoziția este alăctuită din șapte săli care reprezintă momentele fundamentale ale revoluției de la Timișoara din perioada 15-22 decembrie 1989, dar e o mică parte dintr-un proiect mult mai amplu. La parterul clădirii vor fi prezentate și evenimentele din alte județe ale țării. Apoi vor urma faptele din 1990 din Timișoara, fiindcă revoluția nu s-a sfârșit odată cu căderea lui Ceaușescu. De asemenea, va exista o sală specială dedicată justiției. Au trecut 32 de ani și dosarele revoluției au rămas tot în sertare uitate.

Silvia Tripșa, arhitecta care a venit cu ideea proiectului, a explicat că în expoziție fiecare din cele șapte încăperi are o anumită tematică și simbolistică. De exemplu, o cameră are la bază șina de tramvai care arată locul din piața Maria unde a fost oprit tramvaiul de către revoluționari. Șina curbată exprimă metaforic o schimbare a istoriei. În altă încăpere este reprezentată simbolic cu ajutorul luminii canalul din Popești Leordeni unde a fost aruncată cenușa eroilor din Timișoara. O altă cameră este cu sloganurile strigate în decembrie 1989 pe străzile din oraș și alta cu balconul operei.

Gino Rado, președintele Asociației Memorialului Revoluției din Decembrie 1989 Timișoara, a declarat: ”Suntem foarte multumiți că am reușit să facem această expoziție. Arhitecta Silva Tripșa a venit cu niște idei care m-au prins imediat. Am rugat-o să prezinte lucruri concrete, aceste idei puse pe hârtie, să vedem cum arată. Am fost foarte încântat și am spus că voi face tot posibilului să obțin o finanțare. Din păcate au trecut mai mulți ani, dar cu ajutorul unor prieteni, cum este avocatul Ovidiu Ganț, am luat legătura cu Fundația Konrad Adenauer, iar reprezentanții insituției au îmbrățișat proiectul și ne-au finanțat în mare parte activitățile. Evident că suntem recunoscători acestei fundații și statului german, dar și tuturor care ne-au ajutat să ducem la capăt acest obiectiv. Când amintim de Revoluția din Decembrie 1989 de la Timișoara, nu putem vorbi de o persoană sau de un grup pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, ci fără raportul tuturor timișorenilor nu se putea schimba cursul istoriei în acel an. Revoluția și această expoziție este meritul întregului oraș Timișoara”.

Gino Rado a mai spus: ”Astfel, vrem să transmitem acele sentimente și emoții care au fost la revoluție tinerei generații care numai a auzit de evenimente, iar celor care au participat la manifestațiile eroice de stradă să resimtă din nou ceea ce a fost atunci. Pe cei care ne trec pragul vrem să îi ajutăm să înțeleagă cât mai bine ceea ce s-a întâmplat în 1989. Încercăm să luptăm pentru cultura memoriei pentru că la noi cam lipsește”.

Dintre autoritățile publice locale nu a fost prezent aproape nimeni, deși primăria și cosiliul județean au primit invitații.

Comentarii

comentarii