Robu anunţă, colegii săi îl susţin: ”Criteriile de integritate nu sunt lege”

Nicolae Robu are susţinerea colegilor săi liberali din conducerea partidului, dar o nominalizare „pe bune” pentru o nouă candidatură la primărie nu va căpăta până în luna martie. Aceasta în ciuda existenţei criteriilor de integritate din partid, care ar putea să-l lase „pe tuşă” din cauza dosarului cu casele naţionalizate în care este implicat de cercetările DNA.

El a primit susţinerea a doi dintre membrii conducerii centrale a PNL, deputatul de Timiş Ben Oni Ardeleal, respectiv europarlamentarul Cristian Buşoi, fost deputat de Timiş, ambii aduşi în conferinţa săptămânală a partidului. Cei doi au subliniat că Robu are susţinerea conducerii pentru un nou mandat la primărie, doar că nu a fost anunţat oficial se va face în martie.

„Am avut discuţii în cadrul BPJ, despre alegerile locale. Colegii noştri sunt foarte motivaţi să intre în precampanie, să câştigăm la nivel de Timiş, iar preşedintele consiliului judeţean să fie din partea PNL. De asemenea, PNL să aibă majoritate în CJT. Pe lângă păstrarea posturilor de primari, ne doirm să câştigăm un număr important de primării, unde sunt semne că PNL a devenit mai apreciat. Mai e o lună şi un pic, vom stabili candidaţii la funcţia de primar, pentru toate unităţile teritoriale. În mare avem stabilite persoanele, dar mai trebuie să facem sondaje în unele zone, pentru că sunt mai mulţi aspiranţi. Toţi colegii înţeleg lucrurile corect, relaţiile noastre sunt foarte bune, suntem o echipă unită, mobilizată pentru alegeri. Acele criterii trebuie înţelese. E un proces în instanţă, hai să lăsăm justiţia să-şi vadă de treabă. Ce a fost de discutat s-a discutat, nu mai repet ce am spus, pentru că nu sunt papagal. Acele criterii nu sunt lege, ci au un spirit al lor. Lăsăm justiţia să îşi vadă de treabă. Acest subiect nu vreau să îl mai discut”, a declarat Robu.

Vicepreşedinte la nivel naţional în cadrul PNL, Ben Oni Ardelean, prezent la Timişoara, spune că la acest moment Nicolae Robu e susţinut de PNL, având prima şansă să câştige alegerile.

„În momentul acesta am declanşat la nivel de reşedinţă de judeţe şi pentru judeţ sondaje, pentru a vedea cine e cel mai bine situat. Robu stă foarte bine, domnia sa e susţinut în acest moment de PNL, domnia sa are prima şansă în a câştiga. Am susţinut permanent acest lucru”, a declarat Ardelean.

Ideea sa este susţinută şi de Cristian Buşoi, dar el a subliniat că, formal, o decizie va fi anunţată în martie.

