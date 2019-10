Robu nu recunoaşte problema cu finanţarea Timishort

Acuzaţiile celor de la Timishort, care au fost nevoiţi să anuleze organizarea festivaului în acest an pentru că nu ar fi primit banii de finanţare, datoraţi de Primăria Timişoara, inclusiv pentru anul precedent, nu sunt bine primite de primarul Nicolae Robu. El susţine că nu există nicio datorie veche de un an de zile la asemenea finanţări, chiar dacă admite că ceva probleme ar fi fost.

„Au fost anumite datorii ale Casei de Cultură faţă de anumiţi prestatori de servicii, nu există nicio datorie mai mare de luna iunie. La noi scrie Casa de Cultură datorii bunuri şi servicii. Având semnale că sunt datorii la unii, am făcut să nu mai existe datorii mai vechi de luna iunie. Ajungem la zi. Deşi nu e datoria mea să mă implic şi aici am făcut-o, am realizat un formular special şi acesta arată dacă sunt datorii. Vă garantez că nu există datorii de un an de zile! Undeva este o eroare să vină să îmi spună mie. O să verific. Că a existat o întârziere, e posibil. Eu nu ar trebui să mă implic, la asemenea…microdatorii, dar am văzut că sunt şi aici şi m-am implicat. Sunt politehnist şi am creat un instrument, o foaie de calcul, care raportează toate datoriile care există”, a declarat Nicolae Robu.

Organizatorii Timishort au recunoscut că a fost primită, dar doar o treime din datoria de anul trecut, deci nu o finanţare pentru acest an.

