Robu se laudă cu 60.000 de „laicări” pe pagina sa de Facebook, iar Boc are aproape triplu. Primarul este urmărit doar de unul din cinci timișoreni

Pagina de Facebook a lui Nicolae Robu a trecut de 60.000 de like-uri, iar primarul nu a ezitat, marți, să sesizeze acest lucru. Prima oară a făcut-o chiar pe Facebook, dar a reluat ideea și în conferința de presă din aceeași zi, susținută la Primăria Timișoara. În același timp, pagina publică a edilului este la aproape 65.000 de urmăritori.

„Am ajuns la peste 60.000 de abonați la pagina mea de Facebook, iar numărul urmăritorilor este 64.896! Vă mulțumesc tuturor, inclusiv celor care nu-mi sunteți prieteni, pt interesul arătat! Cu ajutorul dv, al tuturor, deci inclusiv al criticilor și chiar al hater-ilor -categorii total diferite!-, (am reușit acest lucru – n.r.) Împreună, facem Timișoara mai tare ca oricând!”, a scris Robu, marți dimineață chiar pe pagina în cauză.

În conferința de presă tot de marți, primarul a menționat acest lucru în treacăt: „Apropo de urmăritori și de «laicări», am depășit 60.000 de like-uri pe pagină. Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl arătați pentru pagina mea publică. Putem spune că nu e chiar așa mult, având în vedere că alții au mai mult decât mine. Însă eu am o specificitate: la mine, creșterea este una organică, nu una plătită. Ați văzut, nici măcar în campania electorală nu s-a făcut «boost», ci toate vizualizările, toate like-urile, toate accesurile la postările mele sunt organice”.

În acel moment, transmisiunea a fost întreruptă pentru puțin timp pentru că pe telefonul cu care înregistra a intrat un apel. După prezentarea scuzelor de rigoare, când a revenit, Robu a reluat: „Deci: peste 60.000 de like-uri și toate accesele la postările mele sunt organice. Nu am plătit pentru creșterea numărului de «laicări». Urmăritori sunt circa 5.000 mai mulți. Aproape 65.000 de urmăritori are pagina mea. Încă o dată o spun: eu nu am vrut să cresc pe bani, pe promovare, ci am vrut să cresc organic. Asta și explică interactivitatea foarte bună care este pe pagina mea, și ea fără bani, este datorată oamenilor implicați, interesați de ce se comunică pe această pagină de Facebook”.

Conform facebrands.ro, 290.000 de utilizatori ai rețelei de socializarea și-au setat orașul în care locuiesc Timișoara. Astfel, asta ar însemna că puțin peste unul din cinci timișoreni „virtuali” au dat like paginii primarului Nicolae Robu. Asta în cazul în care toate like-urile primite de acesta au fost ale timișorenilor.

Tot conform facebrands.ro, pe secțiunea de politică, pagina de Facebook a lui Robu ocupă locul 61 – locul 1 pe a patra pagină –, clasamentul fiind condus de Klaus Iohannis (1,88 milioane de like-uri), Victor Ponta (808.000) și Gabriela Firea (524.000). În fața lui Robu mai sunt Emil Boc (locul 14, 172.000), Mihai Chirica (locul 25, 125.000), primari de orașe cu o populație apropiată de cea a Timișoarei – Cluj-Napoca, respectiv Iași. Ce e drept, nu știm cât de organică e creșterea lor. Pe de altă parte, spre rușinea lor, primarul Constanței, Decebal Făgădău, are doar 10.000 de like-uri, iar cei ai Craiovei, Mihail Genoiu, și Brașovului, George Scripcaru, nici nu apar în statisticile facebrands, dar au 14.000, respectiv 3.060 de like-uri.

