România, în Marea Finală Internațională ClimateLaunchpad 2021!

VERDE este una din echipele din România desemnate câștigătoare ale Finalei Regionale pentru Europa de Est și Orientul Mijlociu a ClimateLaunchpad 2021, desfășurată în perioada 29 – 30 septembrie 2021.

În competiție au intrat 36 de echipe din 12 țări, împărțite pe 7 tematici și 7 ateliere, după cum urmează:

Adaptation and Resilience, Circular Economies, Clean Energy, The Next Big Thing, Food Systems, Urban Solution, Sustainable Mobility.

14 echipe câștigătoare ale ediției regionale vor participa, în perioada 27-29 octombrie, la ClimateLaunchpad Grand Global Final.

Reamintim că la etapa națională a ClimateLaunchPad, organizată în 15 septembrie a.c. de CCIA Timiș în calitate de partener oficial în România al Programului EIT CLIMATE KIC, au participat 8 echipe care și-au prezentat ideile inovatoare de business, concurând pentru un loc în etapele regională și internațională. Dintre acestea, trei echipe – VERDE, EcoTree și EFdeN Terry au fost desemnate câștigătoare ale etapei naționale.

VERDE – platformă on-line de sprijinire a producătorilor agricoli locali, își va prezenta idea inovatoare “prietenoase cu mediul” la Grand Global Final (27 – 29 octombrie a.c.), pentru câștigarea unei prime investiții în business-ul lor: 10.000 euro locul I, 5.000 euro locul II și 2.500 euro locul III.

ClimateLaunchpad este cea mai mare competiție de idei în domeniul “clean technology” finanțată de EIT Climate-KIC, destinată atragerii potențialului de tehnologii inovative din Europa și oferirii de oportunități pentru inovatori. Scopul este accelerarea inovațiilor care conduc la un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

Comentarii

comentarii