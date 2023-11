Românul de doar 27 de ani, mort în războiul din Ucraina, a fost înmormântat, la Arad

Au fost momente grele, sâmbătă, la Arad. Rudolf Ervin Wittman a fost înmormântat. Românul de 27 de ani și-a pierdut viața, la finalul lunii octombrie, în Ucraina. El lupta împotriva rușilor.

Rudolf Ervin Wittman a fost un elev foarte bun, iar după terminarea liceului a decis să plece pentru a lupta în Legiunea Străină.

În momentul în care a început războiul din Ucraina, Rudolf Ervin Wittman a decis să meargă să lupte cot la cot cu soldații ucraineni împotriva oamenilor lui Putin.

La finalul lunii octombrie, însă, Rudolf Ervin Wittman a fost ucis pe front. Avea doar 27 de ani.

Sâmbătă, trupul său neînsuflețit a ajuns acasă pentru ultima dată. Familia, prietenii și colegii au mers să-l conducă pe ultimul drum.

Au fost momente grele și extrem de emoționante. Slujba a avut loc la capela Rostyl de pe strada Cocorilor, iar înmormântarea a avut loc la cimitirul din Gai. Preotul a ținut slujba în limba maghiară, fiind tradusă, la un moment dat, și în limba română.

Foștii colegi cu care a luptat pe frontul din Ucraina au venit să-și ia adio de la el, iar unul dintre ei a citit o poezie compusă de soldații care l-au cunoscut, potrivit Arq.

Mesajul Ivannei, iubita sa din Ucraina, după vestea decesului său

”Viața îți oferă o persoană care schimbă totul. Cum începi să crezi că basmele prințului nu sunt basme, ci realitate, nu glumesc, pentru că așa a fost. Rudolf, un străin care a venit în Ucraina să lupte pentru Ucraina, să-mi apere țara și a devenit apărătorul, rezistența și sprijinul meu. Un om cu o inimă incredibilă, un suflet sincer și cu o bunătate incredibilă.

Nu i-a fost frică de moarte, a spus că doar stinge lumina și totul este Valhalla. Era într-adevăr ca un viking, atât de multă putere, curaj, nu am văzut la nimeni. Își iubea meseria, spunea că slujba este pe primul loc. După război, a spus, primul loc va fi al meu… și am crezut pentru că am crezut că astfel de vikingi nu mor, dar este război al naibii și e brutal… Îi ia pe cei mai buni.

Mi-ai spus că lupți pentru independența Ucrainei, iar eu trebuie să lupt pentru a ne schimba țara din interior, lupt pe frontul tău, promit că voi continua să o fac. Ți-ai dat viața pentru Ucraina… pentru un război care nu ar trebui să fie al tău, dar ai fost aici ca să putem avea viitorul… Ești pentru totdeauna în inima mea, în memoria mea. O persoană ca tine este imposibil de uitat…

Ești cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o vreodată în viața mea, să spui că te-am iubit nu este suficient, a fost cu siguranță mai mult decât doar iubire…. Tu ești eroul meu, ești eroul Ucrainei… Veșnică amintire în împărăției cerurilor, dragul meu”, a scris iubita lui Rudolf în mediul online.

