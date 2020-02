S-a spart betonul din fața spălătoriei care a primit 48 de amenzi. Proprietarul româno-palestinian acuză Primăria Timișoara de abuzuri – Foto

Săptămâna trecută, Poliția Locală Timișoara a prezentat faptul că spălătoria auto Aha Lidia Auto Clean a mai primit patru amenzi, după ce, anul trecut, societatea Nordia Voda, în locul căreia funcționează actuala spălătorie, a totalizat 44 de sancțiuni. Vineri, angajați ai Primăriei Timișoara s-au deplasat pe strada Mareșal Constantin Prezan, nr.48, și au spart betonul de la intrarea în spălătorie, din ce spune proprietarul, fără a trimite o înștiințare sau a avea o decizie judecătorească în baza căreia să facă acest lucru. Luni, angajații Primăriei Municipiului Timișoara s-au întors la fața locului pentru a ridica molozul lăsat în urmă.

Sadi Farajallah, administratorul societății comerciale, ne-a declarat faptul că vineri, 14 februarie, în jurul orei 10.15, pe când el se afla la primărie pentru a încerca, încă o dată, să obțină avizul comercial, a observat pe camerele de supraveghere că în fața spălătoriei s-au deplasat mai multe persoane cu o mașină a instituției și un excavator, și au început să spargă betonul din fața acesteia.

În trecut, a existat o decizie definitivă din partea instanțelor judecătorești de a fi reamenajat spațiul verde betonat, dar aceasta menționa doar terenul de pe strada Mareșal Constantin Prezan nr. 50, unde locuiește acesta, nu și cel de la numărul 48, unde își desfășoară activitatea spălătoria. Pentru spațiul din fața casei, Sadi Farajallah spune că a respectat decizia tribunalului, a spart betonul, și a reamenajat singur cei 20 de metri pătrați de spațiu verde.

„Este clar un abuz. S-a profitat de sentința aia și au venit și au spart aici, dar procesul verbal pentru care noi am primit amendă a fost doar pentru porțiunea asta, de aproximativ 20 de metri pătrați, unde se vede clar că, după ce am pierdut, am spart betonul și am pus pământ, exact cum au dorit domnii de acolo (n.r. de la Primărie). Dar de ce au spart acum, nu știm. Trebuia să fim măcar anunțați”, a spus acesta.

Luni, la fața locului, odată cu angajații Primăriei, s-a aflat și Florin Răvășilă, directorul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul secției Patrimoniu. Întrebat dacă există un ordin sau o sentință referitoare la spargerea betonului, acesta a spus: „Pe domeniul public noi nu suntem obligați să vă arătăm niciun ordin de spargere". Totuși, mai târziu, acesta a completat: „Vă garantăm că e totul legal.(…) Sigur că există un ordin, doar că nu îl am la mine".

























Posibila existență a unui ordin a fost, totuși, parțial confirmată de Culiță Chiș, de la Direcția Edilitară din Primăria Timișoara. Acesta a spus că a auzit de o astfel de hârtie, dar cum nu intră în responsabilitățile sale, nu poate da mai multe detalii. Pe de altă parte, cei de la Poliția Locală Timișoara, contactați telefonic, ne-au spus că nu pot da o declarație oficială referitoare la acțiunea de vineri, din moment ce deciziile sunt luate la Primărie, iar în ceea ce privește amenzile, „polițiștii locali doar își făceau treaba”.

În ceea ce privește avizul comercial, pentru a cărui lipsă au fost acordate majoritatea amenzilor, Farajallah spune că Primăria refuză să i-l acorde, cu toate că el a depus toate documentele necesare, de 11 ori, iar motivația refuzului este, de fiecare dată, ambiguă. La început, a precizat acesta, din cauza unui proces intentat de vecinul său, cel de la numărul 52, nu și al spălătoriei de la numărul 48, care spune că nu și-a dat acordul pentru construcție, pe extrasul de carte funciară apărea un litigiu. Totuși, și după ce a câștigat în instanță, iar CF-ul a devenit „curat”, Primăria tot îi refuză cererile.

Din câte mai spune cetățeanul româno-palestinian și conform motivației pentru refuz emise de Primărie, dosarul înaintat de acesta conținea toate documentele necesare, încă de acum mai bine de trei ani, de când a început să „alerge” după aviz: extras din Cartea Funciară, autorizația de construcție, cea de la Circulație, cea de la Garda de Mediu, certificatul de la Oficiul Național al Comerțului, contractele pentru canalizare și salubritate, autorizația ISU, acordul vecinilor direct afectați și planul punctului de lucru. Totuși, în ultima decizie, era, încă o dată, menționat faptul că mai trebuie depuse CF-ul și autorizația de construcție.

Sadi Farajallah ne-a mai spus că, din câte știe, vecinul cu care a avut probleme și în trecut este cel care tot continuă să facă sesizări la Primărie referitoare la spălătorie. Chiar în timp ce oamenii municipalității spărgeau betonul, acesta a ieșit să îi salute, ulterior postând pe Facebook faptul că „mulțumește Primăriei și primarului că iau, în sfârșit măsuri în cazul palestinianului care sfidează legea”. În trecut, din câte spune Farajallah, vecinul se autocaracteriza drept „Panzer german” și posta mesaje cu tentă rasistă la adresa sa.

„Vecinul reclamagiu ne-a dat în judecată pentru anularea autorizației de construcție și anularea autorizației de mediu, pe care le-a pierdut și la Tribunal și la Curtea de Apel. A dat (n.r. în judecată) și Primăria Timișoara și pe primar și pe agenția de mediu, dar a pierdut și aici”, a spus proprietarul spălătoriei.

Spunând că i-a ajuns, pentru aceste lucruri, administratorul spălătoriei pregătește trimiterea în judecată a vecinului pentru mesajele cu caracter rasist și înaintarea unei sesizări la DNA pentru felul în care Primăria refuză să-i acorde avizul comercial. Cu toate că încă nu are documentul care să dea drept de funcționare spălătoriei, acesta continuă să plătească impozit și pentru societatea comercială în cauză.

