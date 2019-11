S-a stins Steven Auschnitt, fiul marelui industriaș interbelic Max Auschnitt, un mare investitor în județul Timiș

Steven Auschnitt, fiul lui Max Auschnitt, cel mai mare industriaş din perioada interbelică a României, s-a stins din viaţă vineri, 8 noiembrie, la New York. Avea 95 de ani.

Supranumit “Regele de Fier”, Max Auschnitt s-a născut la Galaţi în 1888, a absolvit Academia de înalte studii comerciale şi de export din Viena, a fost preşedinte al Asociaţiei generale de Industrie din Banat, vicepreşedinte Uniunii Generale a Industriaşilor din România şi senator al Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Auschnitt a creat Uzinele Metalurgice Titan-Nădrag-Călan (TNC) şi a condus Uzinele şi Domeniile de Reşiţa (UDR), companie care avea înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial cea mai mare cifrã de faceri din România şi cei mai mulţi angajaţi. Max Auschnitt a făcut parte din conducerea unor numeroase companii străine din Viena, Monaco şi firme româneşti, precum Societatea Română de Telefoane şi Banca Chrissoveloni. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a rămas în străinătate, retrăgându-se în final în Statele Unite, unde a murit în 1959. Toate proprietăţile sale au fost confiscate de guvernul comunist în 1948.

In anii ’30, tatal lui Steven, Max Auschnitt, a facut avere cu ajutorul lui Carol al II-lea care ii oferea toate comenzile statului in domeniul constructiilor si metalurgiei. Dupa fuga din Romania, familia Auschnitt a luat-o de la zero in Statele Unite.

Steven s-a apucat de facut ambalaje in serie. S-a retras in 1992 si a vandut totul pentru 8 milioane de dolari. Dupa revolutie a revenit, periodic, in Romania. A investit in tara o parte din banii castigati in urma proceselor cu statul roman.

A construit, cu 2 milioane de dolari, singura parcare la standarde europene din Lugoj si a oferit 20 de case, care i-au fost retrocedate, locuitorilor din Otelul Rosu, zona in care tatal sau detinea celebrele uzine metalurgice. Acum, tot la Resita, un oras lovit greu de somaj, vrea sa deschida o fabrica de mase plastice.

Steven Auschnitt a fost cel care a luptat după 1989 pentru a recupera averea tatălui său. El a primit de la Statul Român, din moştenirile industriale pe care tatăl său le-a deţinut, 13 milioane de dolari sub forma unor titluri de stat pentru Fondul Proprietatea. De asemenea a mai primit înapoi 20 de case în oraşul Oţelul Roşu, pe care le-a cedat gratis chiriaşilor. El spunea că a făcut acest gest pentru că altfel este contra filozofiei sale şi că el nu este un vechi comunist devenit capitalist cu o grămadă de bani.

Una din cele mai bune tranzacţii pe care le-a făcut industriaşul în România a fost vânzarea casei din Bucureşti patronului echipei Steaua Bucureşti. Aceasta este singura proprietate pe care Steven a reuşit să o obţină cu multe eforturi de la statul român. Gigi Becali a achiziţionat palatul în doar două zile. Acesta l-a convins pe industriaş în numai câteva minute.

Printre proprietăţile industriaşului din Timiş au fost uzinele de oţel de la Nădrag, parte a Uzinelor Metalurgice Titan Nădrag Călan şi pădurile care împrejmuiesc Nădragul, ce au aparţinut Asociaţiei Forestiere Nădrag. Uzinele de oţel de la Nădrag produceau plăci de metal, produse industriale de serie, în timp ce Forestiera Nădrag era specializată pe produsele din lemn. Alte câteva importante proprietăţi pe care familia le-a deţinut în Romania sunt: Uzinele Metalurgice Titan Nădrag – Călan, Uzinele şi Domeniile Reşiţei, Magazinele Unite şi casa lui Max Auschnit din Bucureşti, dar şi o serie de mici companii metalurgice și zeci de mii te hectare de pădure.

Steven Auschnitt a fost un om care a investit în Lugoj nu numai pe plan economic (complexul şi parcarea securizată A&O de pe centura Lugojului, cea mai mare și mai sigură parcare din sud-estul Europei), ci şi în domeniul educativ (prin cumpărarea fostei Şcoli Generale Nr. 5 din centrul oraşului, oferită ca spaţiu Liceului Teoretic “Harul”), istoric (prin Centrul Memorial “Max Auschnitt”, dedicat memoriei marelui industriaş interbelic) şi chiar sportiv (Cupa Internaţională la Ciclism “Max Auschnitt”, care adună anual la start sute de ciclişti din toată lumea).

Steven Auschnitt, alături de soţia Anne şi nepoţii Byron şi Adam Hood, a venit de nenumărate ori la Lugoj, la Centrul Memorial Max Auschnitt, la fosta Școală Nr. 5, la pornirea şi la inaugurarea proiectului parcării securizate, dar şi la festivităţile de premiere ale Cupei “Max Auschnitt”.

Comentarii

comentarii