S-au schimbat mai mulți directori de școli, în Timiș. La Săcălaz, fostul director, care a pierdut procesul cu Inspectoratul Școlar, pus înapoi în funcție

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a făcut, luni, 17 august, mai multe numiri pe posturi de conducere în școlile din județ. Una dintre acestea atrage atenția în mod special: la Școala Gimnazială a Comunei Săcălaz a fost numit, din nou, Lucian Fota. Acesta a mai ocupat aceeași funcție și a plecat cu scandal. El a dat Inspectoratul Școlar în judecată, dar a pierdut procesul. Alți directori noi au fost aduși și la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara și la Dudeștii Vechi.

În octombrie 2019, Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunța schimbarea lui Fota de la Școala Gimnazială Săcălaz, pe motiv că dascălii ar fi fost nemulțumiți de acesta. Atunci, se specula că schimbarea a fost făcută și la presiunea primarului din Săcălaz, pesedistul Ilie Todașcă, la acel moment, Inspectoratul fiind condus de Aura Danielescu, de asemenea din PSD. Acum, când la conducerea IȘJ-ului este liberalul Marin Popescu, a fost repus în funcție Fota, și el membru PNL, „recuperat” recent de la USR.

„Am oprit risipa banilor reprezentând contravaloarea mesei elevilor. Se regăsesc pe facturi tot felul de produse cum ar fi somon şi Coca-Cola (dacă au mâncat elevii atunci cred că este perfect, dar nu cred şi pot să dovedesc). Am stopat ca personalul şcolii (un grup de persoane şi copiii lor) să servească masa la cantină fără să plătească. Nu cred că din banii părinţilor era normal că ei să beneficieze de masă”, a scris, la acea vreme, Fota pe pagina sa de Facebook. Acesta mai scria că a deranjat anumiți dascăli „care nu erau obișnuiți cu munca”.

În schimb, decizia a fost motivată de Aura Danielescu, la acel moment, de numărul mare de reclamații primite. „Ţine foarte mult la ordine, la înțelegere, însă înţelege într-un mod anormal să facă lucrul acesta. În jurul lui presară teamă, frică, ridică vocea, intră în conflicte cu profesorii şi personalul auxiliar. Nu a intervenit absolut nimeni. El spune că este demis politic, nu este aşa. Primarul m-a implorat să-i găsesc orice soluţie bună pentru şcoală”, a spus Danielescu, pentru tion.ro.

Miercuri, 19 august, primarul Ilie Todașcă ne-a confirmat informația schimbării directorului de la școala din Săcălaz: „Da, am auzit că a fost numit din nou domnul Fota. Încă nu am văzut pe hârtie numirea. Tot inspectoratul a demis-o pe fosta directoare. Nu știu, nu s-a spus motivul”. În plus, primarul spune că cel proaspăt numit ar mai fi avut probleme: „A pierdut procesul cu Inspectoratul Școlar. Din câte am înțeles, a mai fost director pe la trei școli, și de acolo a fost demis”.

Reprezentanții școlii ne-au confirmat, telefonic, că, într-adevăr, numirea a fost făcută, iar Fota urmează să redevină director de la 1 septembrie. Când am cerut mai multe detalii referitoare la demiterea fostei directoare, de asemenea membră PNL, și probleme avut în trecut de dascăli cu directorul proaspăt numit, persoana care a răspuns ne-a întrebat dacă este înregistrată și nu a vrut să spună mai multe, pe motiv că „e nouă, de doar câteva luni aici”.

Conform informațiilor obținute de Ziua de Vest, pe 17 august, au fost schimbați mai mulți directori, cei care au fost numiți fără concurs, ale căror mandate expiră la 1 septembrie. Ceilalți sunt „de neatins” până pe 9 ianuarie. Tot din informațiile obținute, au fost făcute noi numiri, printre altele, la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara și Casa Corpului Didactic Timiș.

Deși informațiile ar trebui să fie publice, numirile nu au fost anunțate nici pe site-ul inspectoratului, nici pe cele ale școlilor și nici nu a fost emis vreun comunicat de presă. Contactat telefonic, inspectorul școlar general Marin Popescu ne-a declarat: „Da, au fost numiți directorii de la câteva școli – nu de la mai multe –, este vorba despre două, trei. Nu puteam să dăm un comunicat de presă… Nu sunt acum la inspectorat, dar vă pot spune că este vorba despre Pedagogic și școala de la Dudeștii Vechi. La CDC (Casa Corpului Didactic – n.r.) Timiș se așteaptă ordin de ministru. Așa e peste tot, vine ordinul de ministru, iar la 1 septembrie, când expiră mandatele, vezi dacă ți s-a prelungit”.

În plus acesta a adăugat: „Nu se poate spune că au fost «schimbați», le-a expirat mandatul și, în unele cazuri, au fost numiți alții. Perspectiva aparține Inspectoratului, care își asumă aceste numiri. (…) Știți, funcțiile, numirile sunt trecătoare. Important este ce facem noi din aceste poziții, ce plus-valoare aducem”.

În privința lui Lucian Fota fostul/viitorul – de la 1 septembrie – director al comunei Săcălaz, Marin Popescu susține că demiterea sa din octombrie a fost, de fapt, o acțiune politică, realizată la comanda primarului din Săcălaz. „Da, a pierdut procesul. A dat în judecată Inspectoratul (pentru demitere – n.r.), dar nu a mai făcut recurs. (…) Acum, am adus situația la starea de dinainte”, ne-a mai declarat acesta.

Comentarii

comentarii