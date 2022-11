Sâmbătă se deschide târgul de Crăciun din Iulius Town! Parc de distracţie, concerte live şi atmosferă magică

Ţi-ai făcut planul pentru weekend? Ce spui de o ciocolată caldă după ce tocmai ai admirat de sus Timişoara, dintr-o roată panoramică ce te poartă la 30 de metri înălţime? Te aşteptăm la Iulius Town, unde sâmbătă dăm oficial startul sărbătorilor de iarnă şi inaugurăm cel mai vesel târg de Crăciun. Duminică seara vino la concertul Theo Rose!

De sâmbătă, ora 12:00, în parcarea clădirii de birouri United Business Center 0, vizitatorii ansamblului mixt Iulius Town vor fi întâmpinaţi cu miros de scorţişoară şi turtă dulce, dar şi cu muzică şi multă voie bună, pentru că se deschide cel mai vesel târg de iarnă „Winter in MY TOWN”. La ora 18:00, Moş Crăciun va aprinde luminiţele şi va da startul distracţiei, fanfara TM Harmony şi spiriduşii vor cânta şi vor dansa alături de Crăiasa Zăpezii, Omul de Zăpadă şi Crăciuniţa, iar Mihai Trăistariu va concerta de la ora 19.00.

Duminică, cei mici sunt aşteptaţi în Iulius Mall (demisol, zona Splend’or), la ora 11:00, la o sesiune de teatru de păpuşi. De la ora 17:00, muzica mixată de DJ şi vibe-ul electrizant vor răsuna la târg, de pe scenă, acolo unde, două ore mai târziu, va cânta Theo Rose. Surprizele muzicale, spectacole de colinde şi tradiţii de iarnă vor continua în fiecare final de săptămână.

La târgul „Winter in MY TOWN” vei trăi cele mai autentice emoţii în aşteptarea magicelor sărbători de iarnă. Am pregătit căsuţe cu bunătăţi de sezon, food trucks cu preparate delicioase, dar şi un parc de distracţie cu top roll, autodrom, carusel cu lanţuri şi o Roată Panoramică. Aceasta are 18 gondole, a câte 4 locuri fiecare, iar o sesiune „în aer” durează aproximativ 10 minute. Pregătiţi telefoanele pentru fotografii „la înălţime”!

După orele la birou sau în weekend, poţi veni la un pahar de vin fiert, aromat cu scorţişoară şi să stai la poveşti cu prietenii. Dă o raită pe la căsuţele rustice, decorate cu luminiţe ce amintesc de tărâmul înzăpezit al lui Moş Crăciun, care au pregătit bunătăţi de savurat, pe loc sau la masa de sărbători: mâncare la ceaun, prăjituri şi dulciuri de casă, Kurtoş Kolacs, ciocolată, turtă dulce, cârnaţi şi alte produse tradiţionale. Nu lipsesc băuturile fierbinţi, cum ar fi ceaiuri aromate, cafea, limonadă caldă şi, desigur, preferatul tuturor – vinul fiert.

Târgul „Winter in MY TOWN” va fi deschis zilnic până pe 8 ianuarie 2023, de luni până vineri, între orele 16.00 – 22.00 și sâmbătă – duminică, între orele 12.00 – 22.00.

Comentarii

comentarii