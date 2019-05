Scandal la aprobarea bugetului comunei Giarmata

Bugetul comunei Giarmata pe anul 2019 nu este susținut de către consilierii locali ai PNL și PMP. Deși inițial a existat o alianță între consilierii locali ai PSD și PMP, formând o majoritate simplă în consiliul local al comunei Giarmata, în momentul de față nu se mai ține cont de aceasta. Astfel că, cei șase consilieri locali PNL și cei doi consilieri locali PMP s-au aliat pentru a nu susține bugetul în favoarea comunității din Giarmata. Dacă săptămâna trecută noua alianță nu a avut la număr consilierii locali prezenți pentru a pica proiectul bugetului, în ședința programată astăzi, cu doar șapte voturi ale consilierilor locali social-democrați, probabil că bugetul va nu va fi aprobat.

”Sunt extrem de indignat pentru faptul că cei opt consilieri locali ai PNL și PMP, ce formează noua alianță și majoritate simplă în consiliul local Giarmata, se unesc pentru a se poziționa împotriva unor proiecte benefice pentru locuitorii comunei noastre, proiecte ce vizează în mod direct sistemul de sănătate, infrastructura comunei, modernizarea parcurilor, activități culturale atât pentru tineri cât și pentru vârstnici, serbarea zilei comunei etc. În schimb, aceștia își urmăresc și promovează propriile interese, susțin proiecte de realizare sau modernizare a unor drumuri de acces în zonele industriale pe care le controlează sau în zone de interes pentru proprietățile pe care le dețin sau care reprezintă pentru aceștia un interes direct.” declară primarul comunei Giarmata, Virgil Bunescu.

”Consider că, Giarmata este una din comunele din zona periurbană a Timișoarei care a cunoscut o dezvoltare vizibilă într-un timp foarte scurt. Sunt conștient de faptul că un merit deosebit îl are primarul acestei comune, în care, în mod personal, am mare încredere. Pentru că îl cunosc pe colegul meu, Virgil Bunescu, ca fiind un om corect și cinstit, am convingerea că proiectele prevăzute în buget sunt în totalitate pentru binele comunității și dezvoltarea comunei Giarmata. Am mai spus-o și o voi repeta ori de câte ori voi fi nevoit să o fac: stimați aleși locali, în speță consilieri locali, ați fost aleși de oameni de bună credință din comunitatea pe care o reprezentați. Haideți ca din aceste funcții alese să facem administrație locală și nu politică sau jocuri de interese! Este foarte important să înțelegem cu toții faptul că în deciziile pe care le luăm din pozițiile de aleși locali trebuie să primeze interesele comunității și nu alt gen de interese.”, declară președintele PSD Timiș, Călin Dobra.

