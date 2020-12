Scena din cartier: The Others și Peregrinii concertează după blocuri, unde vor cere timișorenii

Scena din cartier anunță încă un weekend plin: două concerte susținute de artiști independenți timișoreni, reprezentând generații diferite de muzicieni experimentați – The Others și Peregrinii.

Cele două evenimente vor avea loc pe scenele votate de timișoreni, pe https://scenadincartier.ro/#Vote și vor fi transmise live pe pagina proiectului https://www.facebook.com/ScenadinCartier.

The Others – Mircea Nedelcu (voce, chitară), Dragalina Aurel (pian), Văduva Adrian (bas), Olah Norbert (percuție electronică) vă dau întâlnire pe data de 12 decembrie, ora 19.00, pe scena din Centrul de Tineret Lipovei (Cartier Ion Ionescu de la Brad).

Peregrinii – reprezentați de Jacqueline Kohl (chitară, balalaică, voce), Fabian Galiș (hurdy-gurdy, cimpoi, fluiere, clape și voce), Lucas Kohl (clape, vioară, bouzouki, mandolină), Sergiu Lutai (percuții), Diana Stoica (coregrafii) și Florin Vlaicu (coregrafii) vor fi prezenți în data de 13 decembrie, ora 19.00, pe scena din Cartierul Circumvalațiunii (Kunsthalle Bega – Makemake Cafe Bar).

Evenimentele precedente, susținute de: CLAR Band, Leslie Wolf and The Groovemakers, The Skywalkers, Duo Percuție, Punctul Termic, Cvartetul Timisonic, au adunat mai bine de 37.000 de vizualizări și peste 430 de distribuiri ale video-urile transmise pe mai multe pagini de Facebook partenere proiectului.

Scena din cartier – proiect de intervenție locală – a debutat în 14 noiembrie și se va încheia în 20 decembrie. Proiectul este dedicat susținerii sectorului muzical independent în perioada pandemiei, când numărul concertelor a scăzut semnificativ.

Proiectul este derulat de Asociația Trib’Art (Tribul Artistic) și beneficiază de o finanțare în valoare de 14.950 euro, prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Mai sunt două scene de ales. Votează pentru cartierul tău!

Publicul mai are posibilitatea de a vota 2 cartiere care se pot transforma în scenă timp de o seară! Pe site-ul oficial al proiectului, https://scenadincartier.ro/#Vote, timișorenii votează cartierele care se pot transforma în scenă timp de o seară.

Cei peste 30 de muzicieni selectați în urma apelului lansat la începutul proiectului vor susține 10 concerte timp de 7 săptămâni, aceste intervenții încheindu-se în 20 decembrie. Harta interactivă, prezentă pe site-ul proiectului, afișează topul cartierelor în funcție de voturile timișorenilor, organizatorii optând săptămânal pentru cele 2 cartiere care au adunat cele mai multe voturi din partea publicului.

Comentarii

comentarii