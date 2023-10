Se cântă, din nou, Bolero la Timișoara

Bolero, celebra lucrare a lui M. RAVEL, se va auzi pe scena Sălii Capitol a Filarmonicii Banatul Timișoara, în încheierea concertului simfonic de vineri, 13 octombrie, ce va avea loc de la ora 19:00. Această piesă orchestrală atât de faimoasă este unică în muzica simfonică.

„Ravel, cu o sclipire de geniu, a creat, aproape din nimic, o pagină strălucitoare în universul muzicii. El prezintă de nouăsprezece ori aceaşi temă, nu-i modifică ritmul, nu face variaţiuni, nu continuă cu dezvoltări tematice, nu apelează la modulaţii, cu excepţia ultimei reveniri, foloseşte doar gradarea măiastră a tensiunii muzicale printr-un crescendo continuu, cu adăugarea treptată a tuturor instrumentelor orchestrei, ducând, în final, muzica până la paroxism”, după cum o descrie maestrul Mircea Tătaru, în avancronica de concert realizată pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

În cadrul concertului, vom mai putea audia Habanera de E. CHABRIER, Simfonia spaniolă pentru vioară și orchestră, op. 21 de E. LALO , lucrare ce o va avea ca solistă pe violonista LETICIA MORENO, cunoscut pentru colaborări cu renumiți dirijori precum Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Paavo Jarvi, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki, Andrés Orozco-Estrada, Josep Pons, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno, Peter Eötvös și Andrey Boreyko, printre alții.

De asemenea, a colaborat cu orchestre de top precum Wiener Symphoniker, Filarmonica din St. Petersburg, Mahler Chamber Orchestra, National Symphony Orchestra Washington, Mariinsky Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Philharmonique de Monte Carlo, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Academy of St. Martin in the Fields, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, și este o prezență permanentă pe scenele celor mai importante orchestre spaniole.

Iar înaintea faimosului Bolero de M. RAVEL, vom asculta Sinfonia sevillana, op. 23 de J. TURINA.

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul RICARDO CASERO, directorul artistic al Orquesta Reino de Aragón, Spania. Ricardo Casero a fost dirijor invitat la Raanana Symphonette, Israel; Orchestra de la Opera de Marseille, Franța; Filarmonica Națională a Ucrainei, Ansamblul Suedez de Alămuri; Halle Staatskapelle, Germania; Opera Națională a Albaniei; Opera Națională din Kiev; Orchestra Națională Spaniolă ONE; Orchestra Simfonică din Valencia, Orchestra Simfonică din Extremadura, Orchestra Simfonică Región de Murcia, Orchestra City of Granada, Orchestra Simfonică din Córdoba și la Festivalul Internațional de Muzică PlayFest din Úbeda.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro: https://bit.ly/3rlCRPr

