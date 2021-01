Se lucrează la mutarea utilităților pe drumul județean spre Aeroportul Internațional Timișoara

Dacă lucrurile vor merge cum trebuie, extinderea la patru benzi a drumului de legătură dintre Centură și Aeroportul Internațional Timișoara vor fi finalizate încă din acest an, spune Cristian Moș, vicepreședintele CJ Timiș, administratorul drumului.

În acest moment, pe șantierul drumului județean se lucrează la relocarea utilităților.

Cristian Moș s-a aflat pe teren și a purtat discuții cu reprezentanții societății de distribuție a gazelor naturale.

”Dacă ați avut drum în ultima perioadă spre aeroport probabil ați remarcat că se lucrează la extinderea la patru benzi a acestui drum județean. Pentru că Direcția Tehnică face parte din portofoliul meu în acest mandat, astăzi am decis să merg pe teren și să particip la o ședință de lucru pe acest șantier. Alături de aparatul executiv al CJT am stat de vorbă atât cu dirigintele de șantier, cât și cu reprezentanții DISTRIGAZ, urmând ca mâine să am o întâlnire și cu reprezentanții ENEL”, a anunțat Moș.

Zilele acestea se lucrează la relocarea utilităților, care este în mare parte realizată, așa că cel mai probabil termenul contractual de predare-primire o să fie respectat.

”Sunt încrezător că lucrarea de extindere la patru benzi a drumului va fi gata anul acesta – lucru pe care timișenii cu siguranță îl așteptau de foarte mult timp. Vă voi ține la curent cu toate etapele execuției acestui tronson atât de necesar și important”, a anunțat Cristian Moș.

