Se reiau lucrările la trotuarele de lângă Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Cele noi nu vor mai fi de tip „șotron”

Marți, 29 martie, primarul Dominic Fritz a anunțat că, chiar din aceeași zi, vor reîncepe lucrările la trotuarele din zona centrală. Mai precis, vor fi amplasate dale în fața și în lateralul Catedralei Mitropolitane. Au fost operate mici modificări la proiectul inițial, cea mai importantă fiind că aici nu va mai fi montat „trotuar-șotron”.

„În aceeași conferință de presă, Fritz vorbise și de salubrizare. Cu această ocazie, edilul a ținut să spună, cu referire la trotuarele din zona centrală, că a mai fost „gunoi găsit sub preș”. „La începutul anului 2020, primăria a demarat lucrări de punere a unui trotuar șotron în zona centrală, deși a fost avertizată de Direcția Județeană de Cultură că nu poate să facă aceste lucrări fără anumite avize, fără proiecte, dar a trebuit să sisteze atunci când și-a dat seama că este în ilegalitate. De atunci, am făcut toate demersurile posibile să descâlcim toată această tevatură”, a declarat primarul.

Soluția propusă acum de municipalitate este „spargem proiectului în două”: în fața catedralei se va ocupa de lucrări mitropolia, terenul fiind de altfel proprietatea acesteia; iar în rest lucrările vor fi coordonate în continuare de primărie.

„Au fost unele intervenții pe proprietatea mitropoliei. Am căzut de acord ca ei să finalizeze executarea acestor lucrări, ei fiind proprietari, inclusiv cu susținere financiară prin subvenția la culte. Am reușit să includem astfel și iluminatul public în proiectul lor. În același timp, am făcut un proiect pentru partea de trotuar și, în sfârșit, după mult, mult timp astăzi reîncep lucrările. Piațeta este deja finalizată. Scopul este ca până la Paști să finalizăm tot. Am văzut, acesta a fost alt preț al stilului vechi în care s-au făcut lucrări”, a mai precizat Fritz.

În fața catedralei deja au fost aduse noile pavaje, iar marți au apărut și muncitorii. Dalele depozitate în jurul șantierului par a fi de o singură culoare – gri. Trotuarul din stația de 33 este deja spart. Inclusiv pe acest segment vor fi montate noile dale, până acolo unde începe „trotuarul-șotron”.

