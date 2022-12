Secialiștii de la USV Timișoara au creat o rețea transfrontalieră de monitorizare a poluării solului cu metale grele, cu sprijinul UE

Lupta specialiștilor de la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I al României a ajuns la final, după doi ani de studii aprofundate și cercetări științifice. Astfel, vineri 9 decembrie, au fost prezentate rezultatele finale.

Prof.univ.dr. Florin Crista, prodecanul Facultății de agricultură, coordonatorul activităților, a explicat că

obiectivul general al proiectului a constat în crearea de rețele transfrontaliere pentru educarea și monitorizarea poluării mediului (metale grele, pesticide, erbicide, insecticide), cu scopul de a utiliza datele colectate pentru educația studenților, fermierilor și membrilor organismelor și autorităților competente și a publicului larg despre protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale, în special terenurile agricole și apă. “A fost un proiect foarte greu, fiindcă au fost foarte multe probe de recoltat si analizat, atât de apă, cât și de sol, e vorba de mii, luate din 56 de locații la sol și 26 de locații la apă și am avut 20 de metale grele de depistat. Mulțumesc colegilor care ne-auvajutat să ducem activitățile la final”, a spus prof. Crista.

Prof.univ.dr. Isidora Radulov, prorectorul USV Timișoara, a făcut o prezentare amănunțită a rezultatelor cercetărilor. “Ideea ptoiectului a pornit de la faptul că în zona noastră există o puternică activitate agricolă, în Banatul sârbesc și Banatul românesc, dar și industrială, fapt ce poate duce la fenomene de poluare a solului și a apei. Am observat că această poluare nu este bine poluată de autorități.

Principalele rezultate care au fost obținute în cadrul proiectului sunt sistemele de monitorizare utilizate pentru colectarea datelor privind poluarea mediului (cu metale grele, pesticide, erbicide și insecticide), un ghid de orientare privind utilizarea durabilă a resurselor naturale, realizat pe baza datelor colectate si interpretate, workshopurile realizate cu prezentarea datelor obținute catre utilizatorii resurselor naturale, precum și autoritățile responsabile de aceste resurse, seminariile privind informarea populației rezidente și a altor grupuri țintă despre datele obținute și modul de utilizare a ghidului pentru utilizarea durabilă a resurse de mediu. Populația rezidentă din regiuni a beneficiat de această acțiune transfrontalieră comună, pentru că s-au obținut date privind starea terenurilor agricole și a apelor și, în consecință, a alimentelor produse în regiune. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra calității alimentelor produse și consumate în viitor în zona programului.

Monitorizarea poluării cu metale grele este o nouă abordare care nu a fost utilizată în aceste regiuni. Activitățile din acest proiect au contribuit la conștientizarea populației rezidente din cele două regiuni cu privire la poluare, protecție și utilizarea durabilă a resurselor de mediu”, a explicat prof. Radulov.

Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Banatul de Sud din Pancevo – Serbia, tratează provocările comune în protecția și utilizarea durabilă a principalelor resurse naturale, solul și apa, în regiunea transfrontalieră a regiunii Banatului de Sud și a județului Timiș.

Proiectul – Rețea Transfrontalieră pentru Educație și Cercetarea Resurselor Naturale (CrossBorder Network for Education and Research of Natural Resources) din cadrul Programului

Interreg-IPA CBC de Cooperare Transfrontalieră România este inițiat de de cele două instituții transfrontaliere din România și Serbia.

