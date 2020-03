Ședință festivă ”ilegală” a Consiliului Local Timișoara. Atac PNL la adresa PSD și o critică a lui Adrian Orza pentru Primăria Timișoara

Pe 11 martie 2020, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la elaborarea Proclamației de la Timișoara, Consiliul Local Timișoara a organizat o ședință festivă. Consilierii PSD au lipsit, iar penelistul Lucian Căldăraru a ținut să îi acuze de „comunism”. Pe de altă parte, consilierul independent Adrian Orza acuză Primăria că nu ar respecta dispozițiile date de Prefectură, în legătură cu reducerea numărului de evenimente publice.

În timpul ședinței, după mesajul de laudă adresat de primarul Nicolae Robu Societății Timișoara și decernarea distincțiilor, consilierul PNL Lucian Căldăraru a ținut să remarce lipsa colegilor de la PSD: „Mulți și astăzi mai cred în comunism, drept dovadă aveți și lipsa colegilor PSD, care au refuzat să se prezinte la această festivitate importantă pentru orașul Timișoara. Regret profund și, da, încă sunt mulți care nu rezonează nici astăzi cu valorile Proclamației de la Timișoara”.

Fiind chiar el unul care a lipsit de la această ședință, consilierul independent Adrian Orza, cel care, cel mai probabil, va fi susținut de PSD la alegerile locale pentru Primăria Timișoara, și-a prezentat, printr-o postare pe Facebook, motivația lipsei. Orza a reclamat faptul că, deși dispozițiile date de Prefectura Timiș recomandă evitarea evenimentelor publice, în contextul cazurilor de coronavirus tot mai multe în țara noastră, ședința festivă tot a avut loc.

Consilierul apreciază faptul că deja s-au luat măsuri de limitare a contactului fizic cu publicul în Primăria Timișoara. Totuși, fiind vorba de instituție care ar trebui să fie un model, el mai crede că prin organizarea festivității, tocmai de acest lucru nu a dat dovadă municipalitatea.

De menționat este că, inițial, au mai fost programate activități cu ocazia acestei serbări, dar, chiar în timpul ședinței festive, președintele Societății Timișoara, Florian Mihalcea, a anunțat că acestea nu se pot desfășura în aceste condiții. Astfel, ar fi fost programate un marș și decernarea premiilor Societății Timișoara.

Mesajul complet din postarea lui Adrian Orza, unde a fost atașată chiar recomandarea Prefecturii, a fost: „Deși Prefectura Timiș a transmis unităților teritorial administrative adresa de mai jos, astăzi a fost organizată totuși o ședință festivă de Consiliu Local. În condițiile în care în Primărie s-au luat decizii de limitare a contactului fizic cu publicul, iar [în] unele instituții din subordinea primăriei a fost chiar sistat programul, am decis, cu părere de rău, să nu mă prezint la ședință. În plus consider că primele care trebuie sa fie riguroase cu aplicarea măsurilor impuse chiar de ele sunt chiar autoritățile. Altfel cum mai reușesc ele sa impună cetățenilor – și din păcate vedem multe cazuri de cetățeni care refuză să le respecte – un model.

