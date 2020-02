Şefii PNL Timiş şi primarii partidului îşi împart locurile de pe lista pentru CJT

Liderii partidului „de la centru” şi primarii PNL au decis, de comun acord, să-şi împartă locurile de pe lista cadidaturilor pentru accederea în consiliul judeţean. În Timiş sunt 20 de asemena locuri, iar împrţeala între cele două grupuri e frăţească. Jumătate din poziţii revin unei categorii, jumătate celei de a doua, a recunoscut Nicolae Robu.

„Pentru listele de candidaţi, înţelegerea a fost ca poziţiile pare, de la 2 la 20 vor fi ocupate de cei trimişi de colegii primari, în urma asocierii lor vor fi desemnaţi ca reprezentanţi ai zonelor respective. La ora actuală primarii s-au asociat, câte 3 – 5, să stabilească cel desemnat. Alegerea nu e definitivă, mai facem ajustări, ei îi desemnează pe acei colegi pe care îi consideră cei mai buni. Acum… erau unii pe care nu i-am fi agreat niciodată. Ce ne-a parvenit, lista, nu cuprinde vreun nume pe care să nu îl pot agrea. Îi vom desemna noi pe restul, de la 1 – 19, locurile impare”, susţine Robu.

Cum s-a obţinut un acord, acum Robu vede unitate şu putere în partid, cel puţin în filiala judeţeană.

„Am votat, să dăm un semnal de unitate pentru cei care mai au dubii în privinţa PNL. Am avut o mare bucurie când am fost urmat de colegii din Biroul Politic Judeţean, a fost un moment foarte important. Nimeni nu mai are temei să vorbească de tabere în partid. Suntem o forţă şi trebuie să o dovedim la alegeri. Dacă arătăm unitate, vom putea câştiga preşidenţia CJT şi majoritatea în consiliu, o serie de primării unde suntem deja, inclusiv Timişoara, dar şi altele noi din judeţ”, declară optimist şeful PNL Timiş.

