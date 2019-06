Şeful Poliţiei Române a dispus o anchetă și spune că acţiunea poliţiştilor din Timiş a fost deficitară şi defectuoasă

Şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, a declarat, miercuri, că a fost deschisă o anchetă privind modul în care au acţionat poliţişti din Timiş pentru prinderea lui Ionel Marcel Lepa, bărbatul care a împuşcat mortal un poliţist, la Recaş, precizând că intervenţia a fost deficitară şi defectuoasă.

“Trebuie să mergem pe două chestiuni care sunt principale. Prima parte a acţiunii care ţine de modul în care au acţionat colegii noştri şi până în momentul în care a fost împuşcat colegul nostru şi cea de-a doua parte de la împuşcătura colegului nostru şi până la reţinerea acestui criminal. Dacă în prima parte am spus că acţiunea poliţiştilor de la Inspectoratul de Poliţie Timiş a fost deficitară şi defectuoasă, înseamnă că ştiu de ce am spus chestiunea asta. Şi am dispus acolo o anchetă, ancheta este în curs, vă voi da toate detaliile la finalizarea anchetei”, a declarat Ioan Buda.

El a mai spus că pentru acţiunea de prindere a criminalului meritul revine tuturor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

“A doua parte, după împuşcarea colegului nostru şi activităţile de reţinere a criminalului, sunt măsuri poliţieneşti care s-au dispus şi meritul este al Poliţiei Române şi nu numai, a tuturor structurilor din Ministerului Afacerilor Interne”, a mai spus şeful Poliţiei Române.

El a precizat că în fiecare zi sunt reţinuţi aproximativ 20 de urmăriţi general şi pentru prinderea fiecăruia trebuie pregătită acţiunea într-un anumite fel.

“Zilnic, avem în jur de 17-18 până la 20 de urmăriţi general care sunt reţinuţi. De la începutul anului până în prezent au fost reţinuţi 3.800 de urmăriţi general. Pentru fiecare urmărit general şi pentru fiecare acţiune trebuie să o pregătim într-un anumit fel. Pregătirea constă în profilul acelui urmărit general şi a modului de acţiune. (…) La acest lucru trebuia să gândească colegii mei, să studieze profilul urmăritului general şi, în funcţie de profilul urmăritului genera, au stabilit locaţia şi trebuiau să intervină conform procedurilor”, a afirmat Ioan Buda.

Poliţistul Cristian Amariei, în vârstă de 43 de ani, din judeţul Timiş, a fost împuşcat mortal, duminică, în timp ce acesta încerca să îl captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmărit naţional şi internaţional. Bărbatul era căutat după ce fusese condamnat pentru tâlhărie.

Ionel Marcel Lepa a fost prins în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 4.45, în casa bunicii unui prieten de-al său din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis poliţistul a fost găsită asupra lui Lepa. El avea la brâu atât pistolul, cât şi o borsetă cu gloanţe, conform imaginilor din momentul capturării.

