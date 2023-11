Semnal de alarmă: Vârsta medie de la care copiii utilizează Internetul a scăzut semnificativ, la 8,2 ani

: În 2019, vârsta medie de începere a utilizării internetului era de 9 ani, în timp ce în 2023 aceasta a scăzut la 8,2 ani. Aceasta este semnificativ mai scăzută la respondenții sub vârsta de 12 ani (6,8 ani vs. adolescenți 9 ani), la cei de gen masculin (7,8 ani, comparativ cu 8,5 în cazul fetelor) și la copiii care locuiesc în mediul urban (7,7 ani, comparativ cu 8,9 în cazul copiilor din mediul rural). Dacă în 2019, rețelele sociale precum Facebook și Instagram erau cele mai populare, în 2023, Instagram, TikTok, Discord, Snapchat și BeReal sunt semnificativ mai mult utilizate de copii și tineri, iar impactul influencerilor online devine semnificativ, așa cum arată concluziile studiilor sociologice efectuate de Salvați Copiii România, în mod periodic, între 2019 și 2023 și interacțiunile cu copiii în activități de consiliere oferite de echipe multidisciplinare. Organizația Salvați Copiii a lansat Ghidul siguranței pe Internet, în cadrul unui eveniment organizat la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, desfășurat sub forma unui panel de discuții, unde au fost dezbătute schimbările necesare în societatea românească pentru a proteja mai bine copiii în mediul online, punând accent pe aspectele legislative și educaționale.

Ghidul se dorește a fi un instrument esențial pentru profesori, părinți și elevi. Acesta poate fi adaptat pentru nivelurile de învățământ gimnazial și liceal, răspunzând specificului grupului de elevi și nevoilor lor. Ghidul promovează o abordare holistică a siguranței online, incluzând aspecte tehnice și de securitate, dar și dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor, îmbunătățindu-le capacitatea de comunicare și relaționare în mediul online.

” Wow, internetul e cel mai tare lucru care a existat vreodată! Aici stau cu prietenii, ne jucăm, găsim și ne trimitem super multe chestii! Ne ajută și la teme, găsești tot ce îți trebuie. Chiar e fain, nu-ți mai trebuie nimic altceva.”Mihai, 11 ani, Buzău

Datele recente colectate de Organizația Salvați Copiii arată o creștere semnificativă a timpului pe care copiii îl petrec în fața ecranelor și o intensificare a riscurilor la care aceștia sunt expuși în mediul online.

În 2019 se observă că timpul excesiv petrecut pe internet este asociat cu nemulțumirea, iar un procent semnificativ de copii petreceau peste 6 ore online într-o zi școlară sau liberă. Prin comparație, în 2023, pentru 41% dintre copii, faptul că se simt plictisiți reprezintă o motivație pentru a comunica în mediul online, copiii petrecând perioade de timp mult mai extinse în mediul digital decât în urmă cu 3 ani. Ca urmare a sesiunilor de consiliere, copiii au dezvăluit că petrec, în medie, peste 8 ore pe zi pe internet.

În 2019, o parte semnificativă dintre copii au afirmat că se simt deranjați sau supărați în urma interacțiunilor online pe platformele de socializare. În studiul din 2023, se menționează că fenomene precum “cyberbullying” sau “sexting” sunt asociate cu scăderea stării de bine emoționale.

În 2023, adolescenții semnalează că rețelele sociale îi ajută să își confirme valorile și interesele, iar influența creatorilor de conținut și a influencerilor devine tot mai pronunțată.

Toate aceste diferențe indică faptul că mediul online evoluează rapid și că influența internetului asupra copiilor și tinerilor se schimbă odată cu apariția unor noi tendințe și platforme. Totodată, riscurile asociate utilizării internetului și interacțiunilor online rămân aspecte semnificative, iar importanța educării și gestionării comportamentelor online sănătoase este mai actuală ca niciodată.

Având în vedere că siguranța copiilor în mediul online stă la baza preocupărilor Organizației Salvați Copiii, și recunoscând importanța colaborării cu mediul școlar pentru a susține dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor, expertiza noastră, acumulată în peste 15 ani de studii și cercetări, participări la conferințe internaționale, conceperea de cursuri și programe de studiu pentru copii și profesori, consiliere psihologică și propuneri legislative, se reflectă acum în Ghidul Siguranței pe Internet.

“Într-o eră digitală în care doar 46% dintre tinerii români raportează competențe digitale de bază, responsabilitatea de a educa și proteja generația viitoare în mediul online nu a fost niciodată mai mare. Acest ghid răspunde acestei nevoi urgente, asigurându-se că toți copiii sunt pregătiți și protejați în fața provocărilor digitale ale secolului 21. O navigare informată și sigură pe Internet este esențială în dezvoltarea cognitivă și socială a tinerilor. În plus, într-o lume în continuă digitalizare, capacitatea de a distinge și de a se proteja de potențialele pericole online devine o competență fundamentală pentru fiecare individ. Sperăm ca acest ghid să devină o resursă nelipsită în toate sălile de clasă din școlile din România și să îi ajute pe elevi și profesori deopotrivă” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii România.

La dezbaterea moderată de dna. Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii, au luat parte reprezentanţi ai autorităților și partenerilor programului de siguranță online: dna Alina Gorghiu, Ministru, Ministrul Justiției, dna Ligia Deca, Ministru, Ministerul Educației, dna Natalia Intotero, Ministru, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dl. Nicolae-Gabriel Gorunescu, Vicepreședinte, ANPDCA, dl Inspector principal de poliție Vasile Georgel, Directia Siguranta școlară, Inspectoratul General al Poliției Române, dna Mihaela Dinu, Psiholog clinician, Organizația Salvați Copiii și dl Lucian Cismaru, Președintele Consiliului Municipal al Elevilor București.

Între 66% și 84% dintre copii au postat conținut online în ultimul an, iar cei mai puțini au fost cei care au făcut acest lucru pe rețelele sociale (66%), urmați de cei care au postat într-un joc online (69%), în mesageria privată (81%) și în cadrul unui grup sau forum (84%).

Totuși, s-a identificat că riscul cel mai mare de transmitere a informațiilor personale este prin mesageria privată, unde fetele au afirmat că au făcut acest lucru într-o măsură semnificativ mai ridicată decât băieții (86% vs 72%), arată datele celei mai recente cercetări realizate de Organizația Salvați Copiii România, în 2023, “Conduita tinerilor pe retelele de socializare”.

Îngrijorător, 41% dintre cei care spun că li s-au solicitat imagini cu conținut cu caracter sexual pe internet afirmă că cel care a făcut acest lucru era un adult: 20% dintre fete afirmă acest lucru, comparativ cu 7% dintre băieți.

