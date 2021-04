Simt ceva – nu știu exact ce – expoziție internațională care conectează România și Polonia, la Timișoara

O nouă colaborare internațională a Fundației Art Encounters: expoziția care conectează Timișoara și Varșovia prin intermediul artei contemporane. Astfel, joi, 15 aprilie, Fundația Art Encounters invită publicul la vernisajul expoziției I feel something, don’t know what [Simt ceva – nu știu exact ce].

Acest moment marchează demararea programului numit Arta în acțiune, care va cuprinde un sezon efervescent de evenimente, colaborări internaționale și expoziții ce fac parte din platforma permanentă a Fundației Art Encounters din Timișoara.

Gândită în colaborare cu Galeria Națională de Artă Zachęta din Varșovia, prin Zachęta Project Room, expoziția a fost concepută cu scopul de a construi o punte creativă între artiștii activi pe scena artistică timișoreană și artiștii varșovieni care au participat la expozițiile instituției partenere în ultimii ani.

Expoziția se va desfășura între 15 aprilie și 5 iunie 2021 la sediul Fundației Art Encounters de pe Bulevardul Take Ionescu, nr. 46C (Casa ISHO), Timișoara, și va fi itinerată ulterior la Zachęta Project Room, unde va fi deschisă publicului începând cu 2 iulie 2021.

Curatoriată de Magda Kardasz și Diana Marincu, expoziția I feel something, don’t know what [Simt ceva, nu știu exact ce] aduce împreună 7 artiști timișoreni invitați să producă o nouă lucrare (Lera Kelemen, Ana Kun, Andreea Medar, Carmen Nicolau, Pusha Petrov & Miki Velciov, Sorina Vazelina) și 6 artiști polonezi (Zofia Gramz, Janusz Łukowicz, Paulina Pankiewicz, Anna Siekierska, Mikołaj Szpaczyński, Marta Węglińska).

Proiectul gravitează în jurul unor teme precum relația dintre ecosistemele naturale și intruziunea umană, diferite ipostazele umane care pot lua naștere în raport cu natura, și gesturile activiste și ecologice ale artiștilor cu privire la mediu, oraș și spațiul public.

Artiștii invitați se îndreaptă, așadar, spre structuri de auto-organizare și de colaborare, prin care se desprind de sistemele existente, fie inspirându-se din natură, fie dezvoltând o conștiință personală și colectivă ce rezonează la problemele curente ale umanității. Vernisajul va avea loc în prezența artiștilor români care vor participa la expoziție și a curatorului Diana Marincu.

Pentru ca publicul să se poate bucura de eveniment în condiții de siguranță sanitară, accesul în expoziție va fi permis doar în grupuri restrânse, cu programare prealabilă.

Vernisajul expoziției va avea loc între orele 14:00 și 18:00, iar expoziția va putea fi vizitată ulterior de marți până sâmbătă, între orele 12:00 și 18:00.

Pentru a afla mai multe detalii despre expoziție, vă rugăm să vizitați pagina de facebook sau website-ul Fundației. I feel something, don’t know what [Simt ceva, nu știu exact ce] face parte din proiectul cultural Arta în Acțiune, co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Fundația Art Encounters Bd. Take Ionescu nr. 46C (Casa ISHO) 300124 Timișoara artencounters.ro facebook.com/timisoaraartencounters/ / instagram.com/art.encounters/

Comentarii

comentarii