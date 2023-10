Sinagoga din Fabric a fost preluată în administrare de primărie. Clădirea de patrimoniu va putea fi salvată

Primăria Timișoara a preluat în administrare, pentru o perioadă de 49 de ani, Sinagoga din Fabric, construită în perioada 1897-1899, după planurile arhitectului Lipót Baumhorn, și se va ocupa de reabilitarea lui. Consilierii locali au votat, recent, propunerea, iar ceremonia de predare a fost programată în această dimineață, în prezența deputatului Silviu Vexler. Primarul Dominic Fritz a preluat simbolic cheia sinagogii și a spus că sinagoga își va recăpăta strălucirea de altă dată.

“Este una dintre cele mai frumoase sinagogi din țară, care a dat caracter acestui cartier. O preluăm într-o stare avansată de degradare, cu fermul angajament că nu doar vom opri această degradare, ci o vom și reabilita pentru a o reda comunității. Este și un semn de recunoaștere față de comunitatea evreiască, care a construit la propriu și la figurat Timișoara de care ne bucurăm astăzi, împreună cu multe alte etnii. Acuma e rândul nostru, ca oraș, să ajutăm să salvăm un patrimoniu comun. Nu se potrivea mai bine în niște vremuri în care din nou comunitatea evreiască din toată lumea este sub asalt, este atacat. Timișoara stă ferm alături de evreii din toată lumea și Israel. Este și o responsabilitate pentru valorile noastre comune, pentru toleranță, pentru atitudine fermă împotriva antisemitismului și pentru o conviețuire pașnică”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Astfel, Primăria va putea acum să atragă fonduri pentru reabilitarea sinagogi, însă primii pași vor fi câteva reparații de urgență, pentru punerea în siguranță și conservarea lăcașului de cult, care se află într-o stare avansată de degradare.

“Într-o primă etapă, în următoarele săptămâni și luni, clădirea va trebui pusă în siguranță. Se vor închide toate găurile prin care intră păsări, se vor face lucrări de urgență la acoperiș, să nu mai intre apă, să păstrăm clădirea cum este acum. Altfel, acoperișul este într-un mare pericol să pice. În același timp vom coagula toată comunitatea timișoreană în jurul acestui proiect”, a mai spus Fritz.

“Primul și cel mai important lucru pentru acest imobil, care a fost construit din speranță, și-a păstrat speranța și continuă să emită speranță și mai târziu. Nu puțini au fost cei care abandonaseră încrederea că se va putea face ceva. Am dorit ca imobilul în ansamblul său, dar mai ales istoria pe care o are în spate, să fie redat întregii comunități locale, ceea ce cred că este și scopul principal. Chiar dacă rămâne din punct de vedere moral un lăcaș de cult iudaic, va fi un spațiu dedicate unui centru multicultural de care să se poată bucura întreaga comunitate locală din Timișoara. Poate că nu este întâmplător că acest moment, chiar dacă el era planificat de mult, să se întâmple într-una din cele mai negre perioada pe care poporul evreu îl trece de la Holocaust încoace. În Timișoara, o sinagogă care părea pierdută și uitată revine din nou la viață. Este al doilea proiect pe care îl începem și îl om duce la final, după ce anul trecut am deschis sinagoga din Cetate. Într-un mod similar, toată lumea ne-a spus că vom eșua și nu se va întâmpla nimic. Astăzi avem probleme cu prea multe cereri de utilizare și trebuie refuzate”, a spus deputatul Silviu Vexler, președintele Comunității Evreiești din România.

Sinagoga din cartierul Fabric a fost închisă în anul 1985 pe măsură ce majoritatea evreilor rămaşi în oraş după cel de-al doilea război mondial au emigrat în Israel.

„A fost un vis de generații, a fost un vis al comitetului nostru de conducere, a fost un vis al Federației noastre ca această sinagogă să revină la frumusețea ei de odinioară. Nu va fi un loc de rugăciune, va fi un loc dedicat comunității largi a orașului Timișoara, va fi un loc de întâlnire culturală și noi nu putem decât să fim bucuroși pentru acest lucru. Este o emoție și bucurie extraordinară pentru noi. Sinagoga nu a mai funcționat din anii 80, noi ne mai aducem aminte de momentul când aici se țineau evenimente, apoi a avut o perioadă în care a fost într-un comodat al Teatrului Național din Timișoara, care din păcate nu a avut resursele să o renoveze. Au urmat multe discuții și multe speranțe ”, a spus Luciana Friedman, președintele Comunității Evreilor din Timișoara.

Sinagoga din Fabric a fost selectată de World Heritage Found între cele 25 de monumente din lume care sunt în atenția acestei organizații, fiind aleasă dintre cele peste 300 de monumente care au aplicat. A fost deja un reprezentant la Timișoara și acesta va oferi un prim ajutor pentru punerea în siguranță a sinagogii.

