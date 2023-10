Social-democratul Mihai Ritivoiu face o analiză preelectoral-administrativă

Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, îl analizează pe colegul său din lumea politică, Alin Nica, președintele PNL Timiș. “Nu vedem cu ochi buni această asociere nefirească doctrinar (PSD + PNL la Timișoara)” a fost declarația președintelui PNL Timiș, care l-a făcut pe social-democrat să abordeze gândirea ideologică a colegului său de la Palatul Administrativ.

În primul rând, una dintre fracturile de logică despre care vorbește Ritivoiu se referă la parteneriatul dintre USR și PNL la nivel local.

”În județul Timiș, alianța de guvernare locală este formată din PNL și USR. La Primărie e primar USR și câte un viceprimar USR și PNL, iar la Consiliul Județean e președinte PNL și câte un vicepreședinte PNL și USR. PSD se află în opoziție în ambele situații, neocupând nicio funcție de conducere în cele doua instituții”, spune Ritivoiu.

Prefectul Timișului concluzionează că între cele două formațiuni menționate nu există colaborare.

”La fel de evident este că această alianță locală nu funcționează. Nu a funcționat cu bine din prima clipă, când pentru alegerea viceprimarilor și a vicepreședinților de Consiliu Județean au trecut luni de zile, până când cele două partide și-au împărțit directorii de prin instituțiile subordonate. Mai nou, viceprimarului Cosmin Tabără i s-au retras majoritatea atribuțiilor, iar grupul de consilieri locali PNL votează împotrivă la aproape tot ce propune executivul primăriei”, conform șefului PSD Timișoara.

O altă ”fractură”, în viziunea lui Ritivoiu, este acum una pozitivă. Mai precis votul pozitiv, pentru comunitate, al celor trei consilieri locali PSD.

”Strategia de vot a grupului de consilieri locali ai PSD Timișoara în Consiliul Local are două explicații: în primul rând, nu facem opoziție doar de dragul opoziției, opunându-ne la absolut toate proiectele de dezvoltare. PSD Timiș a trecut de această etapă infantilă de a face politică și administrație și privește cu responsabilitate actul de guvernare locală. În al doilea rând, au existat momente – și nu puține – în care situații de criză au fost evitate în extremis prin implicarea PSD. Ne-ar fi fost foarte ușor să stăm pe margine, să contemplăm dezastrul, asistând la pierderea totală a încrederii electoratului în USR, dar am ales să avem o abordare matură, exclusiv în interesul cetățeanului”, vorbește despre colegii săi reprezentantul PSD la Palatul Administrativ.

Mihai Ritivoiu amintește și despre faptele pozitive ale șefului său de filială de partid, Alfred Simonis, despre care spune că a făcut ca timișorenii să nu rămână făr căldură ”centralizată” în iarnă.

”Fără implicarea lui Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și Președinte al Camerei Deputaților, Colterm ar fi ratat prelungirea în luna iunie a contractului de producție, transport și distribuție a agentului termic, iar timișorenii ar fi rămas în frig la iarnă. Și nu o săptămână sau două, ci toată iarna! Primarul Dominic Friz a mulțumit public atunci președintelui PSD Timiș: “…Alfred Simonis a lăsat deoparte diferențele politice și a acționat, în speța Colterm, pentru interesul cetățenilor”, afirmă Ritivoiu.

De asemenea, el ne spune că a făcut bine și personal, în fapt vorbește despre intervenția sa în așa fel încât timișorenii să nu rămână cu gunoiul neridicat, o atribuție care o avea, oricum, ca și prefect. Doar că a acționat rapid, spune el, și nu a lăsat să treacă ceva vreme. Totul se datora, spune el, ignoranței Primăriei Timișoara.

”Un al doilea exemplu de implicare de bună credință este modul în care am ales să gestionez ca prefect situația de săptămâna trecută a colectării și sortării deșeurilor din Timișoara și din încă 31 de localități. Mi-era foarte simplu să aștept până miercurea sau chiar până joia trecută, să constat că gunoaiele sunt pe străzi și nu mai au unde să fie duse spre sortare, să anunț situația de urgență și să pozez în salvatorul Timișoarei. Am preferat să convoc Comitetul Județean pentru Situații de Urgență încă de marți, pentru a da timp procedurilor de contractare a unui nou prestator pentru sortare. Care e efectul? Majoritatea timișorenilor nici nu știu cât de aproape am fost să ajungem ca în Napoli, cu gunoaiele pe stradă. Și asta exclusiv din nepriceperea și ignoranța atât a Primăriei Timișoara, cât și a Consiliului Județean Timiș, cei care au împreună o alianță și au depus un jurământ pentru a își face treaba cu implicare și bună credință”, mai afirmă șeful PSD Timiș.

Analiza preelectoral-administrativă a oficialului guvernamental se încheie cu un îndemn.

”Cât despre prestația fiecărui din cele trei partide, PSD – PNL – USR, atât națională cât și locală, vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile”, este finalul analizei lui Ritivoiu.

