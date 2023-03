SomProduct deschide un showroom în proiectul ISHO din Timișoara, dezvoltat de Mulberry Development

SomProduct, un brand cu tradiție în România, având o experiență de 15 ani în industria Home&Deco, deschide un showroom în proiectul ISHO din Timișoara, dezvoltat de Mulberry Development. SomProduct a închiriat un spațiu de 1.100 metri pătrați în cadrul proiectului, tranzacția fiind intermediată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Acesta este primul showroom SomProduct din Timișoara și cel de-al patrulea operat de companie la nivel național. Magazinul de prezentare din orașul din vestul României cu o suprafață de circa 1.100 metri pătrați, este situat la parterul ISHO Offices și vine în completarea celor din București, Cluj-Napoca și Brașov.

Raluca Zlate, Consultant Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: ”Dezvoltările cu funcționalități multiple au devenit o componentă importantă a pieței imobiliare și a sectorului de retail, iar interesul retailerilor pentru astfel de spații este pe un trend crescător datorită avantajelor pe care le oferă prezența într-un proiect mixt. SomProduct, este un brand local puternic, care înțelege foarte bine nevoile cumpărătorilor români, iar deschiderea showroom-ului din proiectul ISHO vine după o analiză foarte atentă a pieței din punct de vedere al ofertei de spații care să răspundă cel mai bine strategiei de business”.

SomProduct are un portofoliul de produse de peste 90.000 de articole: piese și seturi de mobilier pentru dormitor, living, bucătărie, camera copilului, birou, hol și baie, precum și decorațiuni interioare, corpuri de iluminat, covoare, textile, electrocasnice, accesorii pentru întreaga locuință și obiecte pentru terasă și grădină.

Sergiu Cadar, CEO Somproduct: “Încă de la început, am simțit că misiunea ISHO se potrivește cu valorile pe care noi le promovăm. Un proiect sustenabil, bine realizat, care redefinește centrul urban al Timișoarei, ISHO împărtășește cu noi pasiunea pentru frumos, tehnologii inovative, lucruri calitative și confortabile. Întotdeauna am ales cu grijă locurile pe care le transformăm în magazine pentru că ne place ca fiecare om să se simtă acasă atunci când ne calcă pragul. Ne bucurăm că am reușit, și de această dată, să facem parte dintr-un spațiu urban complex, cu servicii și funcționalități unice, care promovează armonia, echilibrul și un stil de viață sănătos”.

Showroomul Somproduct se alătură unui mix variat de servicii de cea mai înaltă calitate selectate de dezvoltatorul ISHO, alături de branduri naționale și locale consacrate. Serviciile sunt completate de restaurantul Stradale, cafeneaua de specialitate Mitzu, retailerul internațional Mega Image, o brutărie artizanală, centrul medical Regina Maria, farmacie și bănci. În ISHO va funcționa ulterior o grădiniță și un after-school. ISHO va oferi un centru de conferințe performant care va atrage evenimentele de business importante din oraș, dar și un spațiu de co-work de tip hub pentru industriile creative. De asemenea, în ansamblu va fi construit un spațiu multifuncțional dedicat evenimentelor culturale, sociale, cu impact asupra vieții orașului.

Ovidiu Șandor, dezvoltatorul proiectului ISHO: “Încă de la început am imaginat ISHO ca pe un proiect cu adevărat multifuncțional, dezvoltând office și rezidențial, dar și o puternică componentă comercială. Suntem încântați să atragem în orașul nostru branduri valoroase și să contribuim la formarea unui adevărat ecosistem de servicii. Pentru noi este o prioritate să atragem cei mai buni operatori din țară pe fiecare domeniu”.

