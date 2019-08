Sticla cu autocuratare usureaza intretinerea unui semineu

Comentarii

Un semineu sau o soba tip semineu de calitate se cunosc in primul rand dupa materialele din care sunt confectionate, dar fara sa se omita si importantul aspect al randamentului. Degeaba te bucuri de un semineu deosebit din punct de vedere estetic, daca acesta nu va reusi sa livreze caldura necesara spatiului in care locuiesti sau iti desfasori activitatea comerciala. Marea majoritate a focarelor sunt confectionate din fonta sau otel si sunt prevazute cu sticla specializata cu proprietati termorezistente, ce au un rol decisiv in functionarea corespunzatoarea a unui semineu. In randurile de mai jos, vom incerca sa ne rezumama si sa va prezentam cele mai importante doua tipuri de sticla termorezistenta: cea clasica si un model special de sticla cu autocuratare. Modelul clasic de sticla termorezistenta este cel mai des preferat de majoritatea clientilor, atat acasa, cat si in industria productiei alimentare. Astfel, o intalnim la seminee, sobe, dar si in restaurante, la nivelul cuptoarelor pentru prepararea pizzei sau a altor produse de panificatie si alimentatie publica. Se bucura de o calitate superioara si o grosime de 4 mm, fiind prevazuta sa reziste la temperaturi extreme de pana la 800 grade Celsius. Certificata printr-un atestat de inalta calitate, acest tip de sticla termorezistenta este transparenta, ceea ce permite o vizibilitate ideala la interiorul focarului. Cel de-al 2-lea model de sticla, asa cum am mentionat mai devreme, este sticla termorezistenta cu autocuratare. Aceasta este conceputa special astfel incat, curatarea sa poata fi facuta foarte usor, gratie tratamentului cu strat de oxid metalic aplicat uniform pe intreaga ei suprafata exterioara. Si acest tip de sticla beneficiaza de specificatii tehnice de cea mai inalta calitate fiind la fel de ofertanta din punct de vedere al grosimii, fiind prevazuta sa reziste la temperaturi extreme. Pentru ambele tipuri de sticla este recomandat ca montajul sa fie efectuat de o echipa de profesionisti, asa cum sunt si cei de la SemineeSibiu care va vor asigura o lucrare conforma cu cele mai inalte standarde de functionare, limitand la maximum riscul de defectiuni sau spargere, mai devreme decat este cazul. De retinut ca, in situatia unei flacari insuficient de puternice sau in cazul in care lemnul nu este suficient de uscat, sticla termorezistenta cu autocuratare nu va functiona la potential maxim. Pentru intretinerea cat mai buna a sticlei, lemnul e necesar sa fie uscat, umiditatea acestuia sa nu depaseasca gradul de 20%. Exista totusi si o serie de recomandari de care trebuie sa aveti grija cu privire la intretinerea si manevrarea fara riscuri a sticlei termorezistente, astfel: – Sticla nu este rezistenta la socuri, dar are avantajul de a ramane pe pozitie in cazul fisurilor; – Lemnele nu se imping in focar cu ajutorul sticlei; – Nu se introduc lemne cu zapada in focar, deoarece exista riscul spargerii sticlei din cauza socului termic; – Sticla nu izoleaza si nu este securizata, doar impiedica fumul sa intre in locuinta in cazul unor probleme care duc la cedarea acesteia; – Sticla termorezistenta nu se lipeste cu silicon sau altfel de adezivi, in afara benzii speciale termoizolante. Daca aveti dificultati in alegerea tipului de sticla pentru focar sau nu sunteti sigur daca sticla termorezistenta cu autocuratare va functiona in cazul acel tip de semineu, specialistii SemineeSibiu.ro va vor asista cu placere si va vor ajuta sa luati cea mai buna decizie.

